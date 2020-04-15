Ученые рассказали, почему люди используют разные полушария своего мозга

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15.04.2020, 23:25, Новости дня

Ученые утверждают, что использование определенного полушария мозга зависит от того, как под действием эпигенетической регуляции определенные гены на каждой стороне мозга включаются и выключаются.

Специалисты обнаружили между полушариями здорового мозга многочисленные эпигенетические различия, которые связаны с вариациями активности генов. Такие различия способны сделать одну сторону мозга более уязвимой для неврологических заболеваний. Ученые обнаружили, что эпигенетические аномалии делают полушарие более уязвимым к процессам, вызывающим гибель клеток при болезни Паркинсона. Различие гибели клеток приводит к возникновению характерных симптомов заболевания на одной стороне тела.

Результаты, которые были получены учеными, могут объяснить тот факт, почему некоторые неврологические расстройства часто на первом этапе затрагивают только одну сторону человеческого тела.



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