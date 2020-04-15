В РПЦ оценили возможность исповеди по телефону и онлайн-причастия

15.04.2020, 23:16, Новости дня

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков рассказал, в каком случае возможна исповедь по телефону, а также высказал отношение к проведению онлайн-причастия.

«Любое таинство предполагает личное участие человека. И в первую очередь – причастие», – сказал Волков в комментарии РИА «Новости».

Он отметил, что в истории Церкви есть практика причащения дома ранее освященными дарами, однако «сами Дары уже были освящены в присутствии общины в храме, а затем разнесены тем, кто находится дома».

«А онлайн-причастие в современном православном богословском осмыслении Евхаристии представляется совершенно невозможным», – подчеркнул священник.

Исключение возможно сделать для исповеди. Удаленная исповедь, по его мнению, возможна в случае смертельной опасности или полной изоляции человека, которая не может быть прервана в ближайшее время.

«Кроме того, в Церкви есть практика общей исповеди, когда человек не контактирует напрямую со священником», – заключил Волков.

Напомним, в РПЦ призывали прихожан оставаться дома на Пасху. Верующим также дали совет, как самостоятельно совершить благословение пасхальной снеди.

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