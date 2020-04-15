“Будем обследовать до второго пришествия“. Храм УПЦ МП в Днепре провел службу, несмотря на карантин. Власти города перерыли проход к церкви

15.04.2020, 23:10, Новости дня

14 апреля в Днепре коммунальные службы перерыли дорогу у входа в храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на улице Михаила Паникахи. Вице-мэр Днепра Михаил Лысенко заявил в Facebook, что водопроводная труба “замироточила” после того, как служители храма нарушили условия карантина.

“Кто не владеет ситуацией, сообщаю: один из служителей культа (не путать со священнослужителями), видимо, согласно уставу или штатному расписанию МП, принял решение о проведении массового мероприятия в нарушение постановления городского совета. Во время мероприятия, произошедшего 12 апреля, служитель культа при большом собрании людей с использованием одной ложки и одного чана наполнял уста и ротовые полости благочестивых и кротких мирян. Одной и той же ложкой, с одной и той же бадьи. 300 человек”, – написал он.

После этого, заявил Лысенко, на него “снизошел технический дух водоканала”. “Дух сообщил мне, что, скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 мм. Токмо из намерений благих и побуждений праведных я принял решение раскопать эту трубу, дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю вам: пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение”, – сообщил чиновник.

Раскопав трубу, добавил Лысенко, коммунальщики обнаружили снаряд времен Второй мировой войны, оградили траншею и вызвали спасателей. “Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно, даже до второго пришествия Христа”, – пообещал он.

Чудны дела твои, Господи ! Думается мне, что событие произошедшее в это Вербное Воскресение, в одном их храмов… Posted by Mykhailo Lysenko on Teisipäev, 14. aprill 2020

Мэр Днепра Борис Филатов в комментариях под сообщением подчиненного заверил, что не имеет к этому отношения.

При этом накануне Филатов говорил, что с храмами, нарушающими правила карантина, будет поступать именно так: “Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и любых разрешений на реконструкцию”. Он также советовал приготовиться “кретину с Тополя” (Тополем называется район Днепра, где расположена церковь, у которой “замироточила” труба).

В Днепропетровской области, по данным системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины, подтверждено 74 случая заражения COVID-19, восемь из них уже выздоровели.