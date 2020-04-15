Резников об обмене: Речь идет не о сотнях, а о десятках, крымчан не будет

15.04.2020, 23:10, Новости дня

Точное количество участников обмена удерживаемыми лицами, который намечен на ближайшие два дня, пока неизвестно, украинской стороне хотелось бы вернуть на подконтрольную территорию как можно больше своих граждан, заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“Речь идет не о сотнях, а о десятках. Точное количество я пока не могу сказать, потому что оно может меняться на несколько человек по определенным причинам. Это же касается и тех, кого отдает Украина. Поскольку есть люди, которые не хотят возвращаться на временно оккупированные территории. Они хотят оставаться в Украине. Но все равно придется делать верификацию при участии представителей ОБСЕ, что этот отказ является осознанным”, – сказал вице-премьер.

По его словам, формула “всех на всех” осталась неизменной со времени парижского саммита “Нормандской четверки”, однако осуществить такой обмен одномоментно невозможно.

“Мы должны и вынуждены мириться с тем, что вот сколько мы можем забрать в один момент – столько и забираем. Та сторона тоже делает запрос, и в режиме такого сбалансированного подхода, более-менее равного, это происходит. Это один из этапов процесса “всех на всех”, – пояснил Резников.

“Поэтому да, в предстоящем обмене не будет крымчан, к сожалению”, – добавил он.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” произошел 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее Пасхи (19 апреля).

Источники hromadske утверждали, что обмен состоится в районе пункта въезда-выезда “Майорское” и начнется в 16.00 16 апреля.