Глава Пентагона считает, что Китай продолжает скрывать информацию о коронавирусе

15.04.2020, 23:10, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер считает, что Китай продолжает скрывать информацию об эпидемии коронавируса от мирового сообщества. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, комментируя публикацию агентства Associated Press.

По словам главы Пентагона, на ранней стадии эпидемии Пекин мог быть “более прозрачным” в вопросе обнародования информации о коронавирусе, что помогло бы мировому сообществу “раньше понять вирус”.

При этом Эспер считает, что Китай “даже сегодня скрывает информацию”, не уточнив, какую именно. По его мнению, мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на официальный Пекин, требуя большей открытости.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом объявили власти Китая. Некоторые страны также считают, что Пекин занижал данные о количестве зараженных и погибших в результате эпидемии.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что власти Китая как минимум с 14 января 2020 года знали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, но мировое сообщество уведомили только шесть дней спустя, 20 января. Некоторые из экспертов считают, что такое промедление “подготовило почву для пандемии”.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 15 апреля коронавирусом заразилось более 2,03 млн человек, 133 тыс. из них скончались, 509 тыс. выздоровели.