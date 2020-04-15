Владимир Пресняков-старший боится, что после его смерти объявятся любовницы и внебрачные дети

15.04.2020, 23:09, Разное

Владимир Пресняков-старший пояснил о своих страхах. Как признался композитор, его больше коронавируса пугает тот факт, что после смерти объявятся некие любовницы и внебрачные дети.

Недавно Пресняков-старший отметил 74-летие. Артист выглядит моложе своих лет и не ощущает их, тем не менее, иногда возраст заставляет его задумываться о кончине. При этом не столько смерть пугает знаменитость, как невозможность повлиять на события, которые за ней последуют. Музыкант отметил, в настоящий момент на телевидении существует множество программ, в которых собираются люди и обсуждают недавно ушедших из жизни известных деятелей культуры. Причём дебаты, как правило, развиваются по сценарию, оскверняющему память усопшего человека. В студию появляются люди, заявляющие о фактах, которые уже никак нельзя проверить и оспорить. Объявляются многочисленные мнимые любовницы и внебрачные дети. Даже проводятся какие-то тесты ДНК. Всего этого хотелось бы звезде избежать. Он пожелал бы, чтобы существовала заповедь, защищающая имя скончавшегося человека от подобной участи, но такого средства нет, а потому музыкант намерен жить, как можно дольше, чтобы отсрочить появление подобных шоу о своей персоне.

Известно, основатель знаменитой музыкальной династии на протяжении многих лет живёт в браке с экс-солисткой группы “Самоцветы”. В 1968 году у пары родился сын Владимир Пресняков-младший, который стал эстрадным исполнителем, а внук композитора Никита Пресняков основал собственную рок-группу. Имеется у отца семейства и ещё один внук, 5-летний Артемий, но в силу возраста его музыкальный талант пока не проявился.