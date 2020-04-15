Сможет ли Трамп реально ввести тарифы на саудовскую нефть?

15.04.2020, 23:07, Новости дня

На прошлой неделе ОПЕК+ объявила о предстоящих сокращениях на 10 млн баррелей в день. После чего на рынке нефтяных фьючерсов родилось ожидание того, что эти крупные игроки на нефтяном рынке проведут более значительные сокращения, учитывая падение спроса во втором квартале 2020 года. Цена на WTI в течение ближайшей сессии превысила $28 за баррель. Однако, когда стал ясен фактический план, рынки отбросили цену обратно на отметку $22, примерно на 15% ниже, чем было в начале недели.

Теперь можно ответственно заявить, что эта встреча была фарсом, смысл которого состоял в том, чтобы успокоить президента Трампа и поставить точку.

Трамп оказывал на них давление, заставляя сделать такой шаг. И если он поверит в то, что одержал победу, давление прекратится. Вся соль этой ситуации для саудовцев заключается в том, что как только они установят курс максимизации доли рынка при низких цен, они сделают огромный шаг навстречу своей цели — уничтожению сектора сланцевой нефтедобычи США. Дьявол кроется в мелочах.

Для того чтобы эти сокращения вступили в силу, страны G-20 должны добывать несколько миллионов баррелей в день. Сложно представить себе бОльшую жертву, саудиты устали таскать воду для всего мира.

Сегодня они опубликовали официальные цены продажи и дали понять о своих истинных намерениях: сокращение экспорта США в Азию, ослабление влияния РФ в Европе и получение дополнительных денег от американских покупателей! При этом цены на нефть должны быть настолько низкими, чтобы сланцевики США просто не смогли конкурировать. Это может создать почву для действий американского правительства по защите внутренних рынков.

Похоже, тарифы на импортируемую нефть, нацеленные на определенные страны, являются очередной «великой идеей» в попытке избежать рыночных реалий. Основная рыночная реальность заключается в том, что мировой производитель с низкими издержками решил максимально увеличить свою долю на рынке. Это резкий сдвиг в позиции, который начался еще в марте накануне «размолвки» с Россией из-за вопросов относительно того, стоит ли сокращать или нет.

Они решили не сокращать, и фактически поступили наоборот. И, конечно, рынок с хорошим уровнем поставок потерпел крах. Что в значительной степени разрушает экономическую жизнеспособность 80% мировой добычи нефти в следующие 2-3- недели и почти 100% сланцевой нефтедобычи. Это и был главный план.

Американские сланцевые производители почти сразу обратились к Дяде Сэму. Некоторые хотели ограничить производство на государственном уровне. Другим нужно было федеральное вмешательство виде введения тарифов. Некоторые хотели получить пакет помощи от правительства. Что-нибудь, чтобы избежать уродливой реальности, в рамках которой большая часть сланцевой нефтедобычи просто не выгодна и нуждается в ценовой поддержке, чтобы быть жизнеспособной по отношению к дешевой саудовской нефти.

Саудиты столкнулись со слишком большим успехом. Можно подумать, что все эти нефтяные министры смогут с точностью прогнозировать, что эффект «свободной добычи» будет фактически означать для рынка в целом. Очевидно, нет, так как это экстренное совещание было обусловлено ​​крайне сокрушительными ценами на нефть. Сокращение на 10 млн баррелей, которое они придумали, довольно привлекательно. Еще несколько месяцев назад оно могло бы привести к взлету цен на нефть. Но сейчас те, кто прогнозируют подобные вещи, не учитывают падение мирового спроса почти на 25%.

Предполагаемые сокращения нужны для успокоения Трампа. Теперь никто не скажет, что не ничего не сделал. Однако здесь не учитывается разрыв в спросе и предложении.

Таким образом, мы подходим к попытке обосновать тарифы на саудовскую нефть.

Президент Трамп сказал, что рассмотрит введение тарифов, чтобы установить минимальный уровень цен на нефть на внутреннем рынке США. Тарифы обычно предполагают новые налоги на товары и повышение цен. Тем не менее, это единственное оружие, которое окажет влияние на способность саудовцев наводнять США дешевой нефтью и топить американских сланцевиков.

В этом случае стоит попробовать. Нельзя допустить, чтобы пустая затея королевства получила бесконтрольное развитие. Вероятно, это нарушение антидемпинговых положений ВТО, поэтому у США есть прочные международно-правовые основания для принятия мер по защите рынков.

Тарифы возможны еще и потому что Саудовской Аравии действительно нечего противопоставить. Кроме нефти, им нечего продавать. Например, в Китае не будет никакого роста тарифов. Там на карту поставлено много американских рабочих мест с хорошей зарплатой.

Несмотря на то, что о фактических суммах пока никто не говорит, правительство считает, что эти тарифы должны составлять не менее $25-30 за баррель. После нынешних цен на уровне примерно $22, нефть в США фактически превысила бы $55, сохранив десятки тысяч американских рабочих мест.

«Несмотря на то, что введение тарифов — не такой экстремальный шаг, как сокращение производства, они непопулярны из-за самой отрасли, которая всегда отстаивала подход свободного рынка к нефти. Две крупнейшие нефтяные компании США, Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp., выступали против вмешательств на рынке нефти. Низкие тарифы — это наилучшее решение для земного шара и нашего бизнеса в долгосрочной перспективе», — сообщил во вторник генеральный директор Exxon Даррен Вудс.

США потеряла еще 62 буровых установки по сравнению с численностью буровых на прошлой неделе. Лидером потерь стало Пермское месторождение, которое потеряло 36 установок. Это массивное противостояние сектора сланцевой нефтедобычи сказывается на добыче в США. Согласно Drilling Productivity Report, отмечается снижение добычи на Пермском месторождении на 76 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим месяцем.

В краткосрочной перспективе нет ничего, что могло бы поддержать рост нефти или даже сохранить ее на нынешнем уровне. Это связано прежде всего с переизбытком нефти, поступающей к берегам США из Саудовской Аравии.

Что может изменить этот взгляд? Значительное падение сланцевой нефтедобычи, повышение спроса на нефть. До этого избыточное предложение будет оказывать давление на рынок нефти, сохраняя низкие цены.

Следующим важным моментом для нефти может стать публикация EIA-914, ежемесячного отчета о добыче, которая произойдет в конце апреля. Будут опубликованы данные о производстве за февраль, и этот отчет может стать движущей силой рынка, поскольку это показатель, предполагающий резкое падение сланцевой нефтедобычи.