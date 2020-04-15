 

Гэри Беттмэн назвал сроки возобновления чемпионата НХЛ

15.04.2020, 23:06, Новости дня

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн сделал заявление, касающееся возобновления сезона, прерванного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По мнению спортивного функционера, нынешний чемпионат может продолжиться летом 2020 года.

"Вероятно, мы будем играть летом. Мне кажется, что мы способны это сделать. Но для нас главное – это здоровье. Мы должны в первую очередь думать о безопасности людей. Это относится и к спортсменам, и к обслуживающему персоналу", – сообщил Беттмэн в интервью Fox Business Network.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что уже устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Глава США убежден, что в стране необходимо возобновить спортивные соревнования.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса.



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