Мнение: Московский коллапс

15.04.2020, 23:00, Разное

Полный провал властей Москвы в обеспечении введенной пропускной системы имеет также вполне системный характер. И началось всё даже не с сегодняшних толп в метро и пробок на въезде в Москву. Первый звонок прозвучал вчера, когда из 3 миллионов выданных пропусков миллион был аннулирован, причем по сугубо грамматическим основаниям – люди не так заполнили, не так записали фамилию, указали что-то с ошибкой. При этом смысл электронного пропуска, если подходить к нему с точки зрения бюрократической процедуры – прогнать заявку по нескольким базам данных – адресной, паспортной, базе данных ПФР, базе данных налоговой, базе МВД и так далее. И только после того, как запрос соответствует некоторым критериям, пропуск можно выдавать (про смысл получения пропуска для процедур типа похода в магазин я умолчу, это, понятно, за гранью добра и зла). Очевидно, что никто не рискнул запускать такую процедуру, так как совместить базы во-первых, технически крайне сложно, во-вторых, в реал-тайме потоки такой плотности неминуемо обрушат каналы связи, в-третьих – какой дурак будет делиться с московской мэрией святая святых – своими базами? То есть, говоря по-простому, все эти пропуска изначально чистой воды фуфло.

Второй момент заключается в том, что вообще-то говоря, мы уже находимся в государстве, в котором полностью ликвидировано хоть какое-то законодательство. Все без исключения распоряжения мэра Москвы в рамках изоляции не просто незаконны, а преступны. Фактически это чистой воды захват власти, никак иначе отказ от соблюдения действующего законодательства, начиная с основного закона, трактовать нельзя. Между прочим, от 12 до 20 лет по действующему УК, но его, похоже, тоже явочным порядком отменили. Хотя и не для всех.

Гарант при этом продолжает находиться в партизанском рейде, периодически выходя на связь с Центром и маякуя, что еще жив. Понятно, раз ты не можешь держать связь постоянно, чтобы тебя не засекли вороги, то о положении дел в подведомственной стране узнаешь лишь по листовкам подполья, которое оно развешивает по заборам. Тут не до контроля над вышедшими за рамки губернаторами.

Дела же на территории Москвенцима идут по нарастающей – если задержание одиночного Иисуса с собакой несколько дней назад вызвало бурное обсуждение, то сейчас начинается вал хаоса – от устроенного коллапса на входе в метро (социальное дистанцирование скукожилось стараниями бдительных шуцманов до нескольких миллиметров), до полной транспортной блокады всего города. Что будет еще через пару-тройку дней, и представить сложно.

При этом у людей заканчиваются деньги и терпение. А кроме того, начинается волна преступности. Что логично – если вся полиция брошена обеспечивать соблюдение "самоизоляции", то криминально ориентированные граждане просто не могут не воспользоваться подарком судьбы. К ним неизбежно начинают подтягиваться и просто голодные. При таком развитии событий через неделю в Москве бандитизм станет вполне обыденным явлением. Логика системы будет в этом случае вполне предсказуемой – в город придется вводить военных. Вначале ВВ (ну, или по-модному, Росгвардию), а потом – и уже настоящую армию. При этом Собянину придется договариваться с руководством ведомств, так как они ему не подчиняются. А договоренности – это всегда "ты мне, я -тебе" с неслабой перспективой, что партнеры друг друга "кинут" в любой момент.

Над всем этим висит полная неопределенность, которая идет от самого верха. Президент брать власть в руки категорически не желает, выполнять действующее законодательство не спешит, ну, про конституцию я просто молчу – он уже в январе сделал с ней такое, что "Вудман кастинг" чуть не закрылся, не выдержав конкуренции. Управленческий хаос нарастает. Даже Путин сегодня из своего партизанского схрона сказал примерно следующее – ну, экономику мы уже, конечно, угробили, но нельзя допустить, чтобы административную систему постигла та же участь. Видимо, даже для него становится ясно, что управленческий коллапс накрывает по-полной.

Каждый конкретный провал, конечно, можно назвать ошибкой или недосмотром. Но когда эти провалы идут валом и чередой, да с нарастающей, возникает стойкое подозрение, переходящее в уверенность, что мы стоим перед отступающим морем, а за горизонтом уже накатывает волна цунами, которую остановить просто нечем.

Что именно произошло в конце марта, когда было принято совершенно самоубийственное решение об идиотской "самоизоляции", мы узнаем, наверное, нескоро. Но то, что власть умудрилась сразу после того, как прострелила себе оба колена в нефтяной войне с саудитами, еще и выдернуть чеку из висящей на поясе гранаты с введением странного донельзя каратина-самоизоляции, уже очевидно. В чем смысл этого суицида, сказать сложно, но, впрочем, сам суицид это никак не отменяет.