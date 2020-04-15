 

Давид Манукян считает секс с Ольгой Бузовой бесценным

15.04.2020, 22:53, Разное

Давид Манукян уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ольгой Бузовой. Сейчас влюбленные проводят много времени вместе и часто, по их словам, занимаются сексом. Блогер отмечает, в постели его избранница просто бесценна.
Ольга Бузова долго не раскрывала свои отношения с Давидом Манукяном. Хоть их часто видели вместе, они называли себя лишь друзьями. Когда их роман уже нельзя было скрывать, ведущая стала делиться совместными фотографиями с возлюбленным. Сейчас отношения у пары идеальные.

Недавно Дава, в разговоре с корреспондентами сообщил, что любит в Ольге Бузовой прямолинейность и честность, так как она никогда не говорит неправду. Что касается интимных отношений, то Давид Манукян признается, его возлюбленная в постели неподражаема. Блогер уверенно заявляет, с избранницей у него самый лучший секс, который он оценивает в 10 баллов, а партнерша очень страстная и темпераментная. Артист не любит обсуждать личную жизнь, но признается, он не признает измены, поэтому любить может только одну женщину.

Возлюбленные вместе проживают, развлекаются и работают. Они пишут песни и снимают видеоблоги. Давид Манукян останавливаться на достигнутом не хочет, а планирует развиваться в музыке. Также он мечтает запустить собственный лейбл, чтобы оказывать помощь в развитии талантливым ребятам. Поклонники с нетерпением ожидают не только новых проектов пары, но и их свадьбу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Мнение: «Человек-щипцы»

09.03 / Эксперты рассказали об отличиях качественного ноутбука и дорогого «барахла»

10.02 / Мнение: Стагнация спроса на нефть, удар коронавируса по экономике и смертность из-за закрытия АЭС

14.02 / Canon выпустит карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10 в марте

14.04 / Дума одобрила новые инициативы по поддержке граждан и бизнеса

05.04 / «На краю света нация защищает своих»

08.03 / «Хотела бы встретить любовь»: Безрукова станцевала с шеф-поваром Ивлевым у Малахова

22.02 / Топ-менеджер Redmi наказан за публикацию данных о K30 Pro

07.02 / Мнение: Подшипники русского императора

04.04 / Дочь Любови Успенской сняли на видео ползающей по американским улицам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска