Давид Манукян считает секс с Ольгой Бузовой бесценным

15.04.2020, 22:53, Разное

Давид Манукян уже несколько месяцев состоит в отношениях с Ольгой Бузовой. Сейчас влюбленные проводят много времени вместе и часто, по их словам, занимаются сексом. Блогер отмечает, в постели его избранница просто бесценна.

Ольга Бузова долго не раскрывала свои отношения с Давидом Манукяном. Хоть их часто видели вместе, они называли себя лишь друзьями. Когда их роман уже нельзя было скрывать, ведущая стала делиться совместными фотографиями с возлюбленным. Сейчас отношения у пары идеальные.

Недавно Дава, в разговоре с корреспондентами сообщил, что любит в Ольге Бузовой прямолинейность и честность, так как она никогда не говорит неправду. Что касается интимных отношений, то Давид Манукян признается, его возлюбленная в постели неподражаема. Блогер уверенно заявляет, с избранницей у него самый лучший секс, который он оценивает в 10 баллов, а партнерша очень страстная и темпераментная. Артист не любит обсуждать личную жизнь, но признается, он не признает измены, поэтому любить может только одну женщину.

Возлюбленные вместе проживают, развлекаются и работают. Они пишут песни и снимают видеоблоги. Давид Манукян останавливаться на достигнутом не хочет, а планирует развиваться в музыке. Также он мечтает запустить собственный лейбл, чтобы оказывать помощь в развитии талантливым ребятам. Поклонники с нетерпением ожидают не только новых проектов пары, но и их свадьбу.