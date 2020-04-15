В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
15.04.2020, 22:53, Новости дня
В Москве умерли еще семь человек с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Среди умерших – пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», – говорится в сообщении штаба.
Число умерших в Москве из-за заболевания, вызываемого коронавирусом, таким образом, увеличилось до 113 человек. Как уточнили в штабе, большинство умерших пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.
В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет