В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

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15.04.2020, 22:53, Новости дня

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Среди умерших – пациенты от 36 до 86 лет. У 36-летнего пациента болезнь протекала в тяжелой форме, у него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких», – говорится в сообщении штаба.

Число умерших в Москве из-за заболевания, вызываемого коронавирусом, таким образом, увеличилось до 113 человек. Как уточнили в штабе, большинство умерших пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

В РФ за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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