 

Ремдесивир эффективен при остановке репликации коронавируса — выводы канадских ученых

15.04.2020, 22:42, Разное

Противовирусный препарат ремдесивир эффективно останавливает репликацию нового коронавируса, заявили канадские ученые Университета Альберты. Результаты своего исследования они опубликовали в The Journal of Biological Chemistry. Ранее эти же ученые сообщили о том, что препарат также хорошо действует против вируса MERS-CoV — возбудителя ближневосточного респираторного синдрома.

В статье детально описывается механизм работы препарата, который «обманывает» вирусы, имитируя его строительные белки.

«Эти коронавирусные полимеразы очень беспечны и легко вводят в заблуждение. Ингибитор многократно включается в процесс репликации, и вирус больше не способен размножаться», — информирует один из авторов исследования Маттиас Гетте.

Результаты работы канадских ученых, подкрепленные данными других исследований на модельных животных и клеточных культурах, говорят о том, что ремдесивир можно классифицировать как «противовирусное средство прямого действия». Это вселяет надежду на успешные клинические испытания препарата, которые сейчас проводятся в нескольких странах, включая Россию.

Вместе с тем ученые предупреждают, что успешные лабораторные исследования еще не позволяют назвать ремдисивир «волшебной таблеткой» от коронавируса — необходимы клинические испытания на людях. Предполагается, что они будут проведены в апреле-мае.



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