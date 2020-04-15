США поздравили Южную Корею с проведением парламентских выборов

15.04.2020, 22:40, Новости дня

США поздравили Южную Корею с успешным проведением выборов в Национальное собрание.

«Приверженность Республики Корея демократическим ценностям перед лицом глобальной пандемии – признак истинно свободного, открытого и транспарентного общества», – подчеркивается в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Отметив, что «эти качества, необходимые в ситуации нынешнего кризиса, представляют собой ключ к тому, что Республика Корея успешно справится с эпидемией COVID-19», глава Госдепартамента также констатировал, что это – модель для всего мира.

«Мы благодарим Республику Корея за партнерство и за преданность делу мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении руководителя внешнеполитического ведомства США.