США поздравили Южную Корею с проведением парламентских выборов
15.04.2020, 22:40, Новости дня
США поздравили Южную Корею с успешным проведением выборов в Национальное собрание.
«Приверженность Республики Корея демократическим ценностям перед лицом глобальной пандемии – признак истинно свободного, открытого и транспарентного общества», – подчеркивается в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
Отметив, что «эти качества, необходимые в ситуации нынешнего кризиса, представляют собой ключ к тому, что Республика Корея успешно справится с эпидемией COVID-19», глава Госдепартамента также констатировал, что это – модель для всего мира.
«Мы благодарим Республику Корея за партнерство и за преданность делу мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – говорится в заявлении руководителя внешнеполитического ведомства США.
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Русская служба «Голоса Америки»
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