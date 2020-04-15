Помпео призвал Китай к полной транспарентности в вопросе о коронавирусе

15.04.2020, 22:40, Новости дня

В среду в телефонном разговоре с высокопоставленным дипломатом и партийным функционером КНР Ян Цзечи госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена объективной информацией для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявила 15 апреля пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Помпео также сказал о «большой важности», которую Соединенные Штаты придают упрощению процедуры экспорта китайских медицинских товаров для удовлетворения критического спроса на эту продукцию в США.

Телефонный звонок состоялся уже после того, как президент Дональд Трамп решил приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую он обвинил в том, что она «ориентирована на Китай».

Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что Ян Цзечи сказал Майку Помпео, что для Вашингтона и Пекина крайне важно правильно выстроить отношения во время пандемии коронавируса и что он надеется, что США пойдут навстречу Китаю, сосредоточатся на сотрудничестве и будут содействовать развитию двусторонних связей.

Отношения Вашингтона и Пекина стали натянутыми из-за пандемии коронавируса. Госсекретарь Помпео неоднократно использовал жесткую риторику, обвиняя Пекин в сокрытии масштабов вспышки COVID-19 в первые дни эпидемии в Ухане.

Китай настаивает, что соблюдает принцип транспарентности и в свою очередь резко критикует американских официальных лиц, которые ставят это под сомнение.