Жительница Чечни попросила Кадырова помочь ей с продуктами, а потом извинялась за это по телевидению

15.04.2020, 22:39, Новости дня

Жительница села Гехи в Чечне Зара Тепсуркаева попросила Кадырова помочь ей с продуктами для семьи, а потом была вынуждена извиниться за это по местному телевидению. В сюжет, который был показан на телеканале Грозный.ТВ 14 апреля, женщину и ее семью отчитали за запущенный огород и нежелание трудиться.

Аудиосообщение Тепсуркаева отправила в Whatsapp. В нем она пожаловалась на невозможность закупать продукты для семьи на неделю, подчеркнув, что у нее девять детей, и обратилась к Кадырову с вопросом “Что мне делать с семьей?”

На следующий день к Тепсуркаевой пришли домой несколько местных чиновников, которые отчитали женщину за нелюбовь к труду и запущенный огород. А журналисты, делавшие сюжет, отдельно подчеркнули, что прослушавшие голосовое сообщение Тепсуркаевой пользователи соцсетей могли подумать, что власти Чечни “бросили малоимущих на произвол судьбы”, а это не так.

“У вас около 10 соток земли. Падишах (Рамзан Кадыров) не обязан вас кормить. Неужели нельзя в своем дворе посадить овощи, жить прилично? Шесть человек вас в этом дворе, кто может работать. Вам ничего не полагается, потому что вы не цените того, что у вас есть,” – отчитал женщину и ее сыновей глава администрации района, где живет семья. Перевод его речи с чеченского приводит Кавказский узел.

Журналисты отдельно отметили, что Фонд имени Ахмата Кадырова уже помогал семье Тепсуркаевых починить крышу дома.

Тепсуркаева извинилась за свою просьбу и сказала, что посадить что-то на огороде не смогла из-за дождей. В кадре, помимо нее, были также видны двое ее сыновей: они стоят, склонив головы и надвинув на лица козырьки бейсболок.

Жителей Чечни регулярно заставляют извиняться за сказанные слова или ролики, комментарии и прочие действия, которые не нравятся властям республики. Так один житель Чечни попросил прощения за ролик, в котором высмеял продуктовый набор из хлеба и помидоров, полученный от властей. На том же телеканале Грозный.ТВ недавно отчитали “колдунью”, которая призналась, что “хуже шайтана”. Извиняться пришлось и 16-летнему Магомеду, который в соцсетях назвал главу Чечни Рамзана Кадырова “неверным”. Самого подростка, его мать и дядю заставили принести извинения по национальному телевидению, причем специальный репортаж на эту тему длился 46 минут.

Ранее самому Кадырову пришлось извиниться за нецензурное высказывание, которое прозвучало в прямом эфире в адрес недовольных соглашением о границах Ингушетии и Чечни.