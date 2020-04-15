Сколько москвичей лишились работы из-за коронавируса

15.04.2020, 22:35, Разное

В исследовательском центре “Ромир” рассказали, сколько жителей Москвы пострадали от пандемии коронавируса. По данным опроса, 12% граждан лишились работы. Большинство из них – в возрасте 45-50 лет.

Около трети респондентов – 32% – временно перестали работать. Другие – 30% – сообщили, что трудятся неполный день. Отмечается, что доходы 40% москвичей существенно уменьшились.