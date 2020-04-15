 

Сколько москвичей лишились работы из-за коронавируса

15.04.2020, 22:35, Разное

В исследовательском центре “Ромир” рассказали, сколько жителей Москвы пострадали от пандемии коронавируса. По данным опроса, 12% граждан лишились работы. Большинство из них – в возрасте 45-50 лет.

Около трети респондентов – 32% – временно перестали работать. Другие – 30% – сообщили, что трудятся неполный день. Отмечается, что доходы 40% москвичей существенно уменьшились.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Мнение: Дурной пример

04.03 / Наука: Яд клыкастой морской собачки одурманивает врагов без боли

19.03 / В Канаде найден скелет доисторической рыбы с «зачатками» пальцев в плавниках

09.04 / «Вернулась я легально»: Мария Машкова уже в США с детьми и мужем

24.03 / В Германии ведут расследование против зятя российского премьера

01.04 / В Минздраве удовлетворительно оценили готовность регионов к борьбе с COVID-19

11.04 / Опубликованы документы архива Министерства обороны о преступлениях нацистов

11.02 / Скандалы: Посевные без урожая

04.02 / Свежие теории заговора вокруг китайского коронавируса

09.02 / Мнение: Письмо: “И чахну, и чахну”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска