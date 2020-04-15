Эксперт: Волонтеры получают информацию о нуждающихся в помощи людях в органах соцзащиты

15.04.2020, 22:30, Новости дня

Как только возникла угроза распространения коронавируса, волонтерские организации сразу начали оказывать помощь пожилым людям и инвалидом. Такую информацию им предоставляют органы соцзащиты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Однако, по его словам, пока остается нерешенной проблема инвалидов, живущих в сельской местности.

«Как только возникла угроза коронавирусной инфекции, Общероссийский народный фронт по всей стране сформировал волонтерские штабы. Многие другие партии и организации также создали свои волонтерские движения», – сказал гендиректор некоммерческой организации «Национальный центр проблем инвалидности», президент Ассоциации предприятий реабилитационной индустрии, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Лысенко.

«Мы должны выявлять тех людей, которые нуждаются в срочной социальной помощи. Это соответствует требованию президента об оказании адресной помощи. Это поддержка именно тех, кто сам себе помочь не может, кто оказался в трудной ситуации в связи с распространением коронавируса», – говорит Лысенко. По его словам, в первую очередь волонтеры помогают россиянам, страдающим хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет. Особое внимание уделяется пожилым инвалидам.

«Дело в том, что среди 12 млн российских инвалидов две трети – это люди старше 60 лет. Практически все инвалиды имеют хронические заболевания. Мы рекомендуем нашим волонтерам проявлять особую заботу о людях с тяжелой инвалидностью. Это также дети-инвалиды, которых сегодня насчитывается примерно 170 тысяч. Среди взрослых – тяжелая инвалидность у более чем пяти млн человек», – рассказал Лысенко.

Кроме того, пристального внимания волонтеров требуют инвалиды с онкологическими заболеваниями, эта категория людей нуждается в постоянной паллиативной помощи. При этом самую актуальную и достоверную информацию о нуждающихся в помощи волонтеры получают от органов социальной защиты населения. В среду Лысенко направил в правительство, на имя премьер-министра Михаила Мишустина предложение создать мобильные бригады помощи с участием не только соцработников, но и волонтеров. «Это было бы сильное и правильное решение», – уверен глава Национального центра проблем инвалидности.

Пока остается нерешенной проблема инвалидов, живущих в сельской местности, признает Лысенко. По его мнению, там должен работать «выявительный» принцип, то есть добровольцами должны «совершаться подворовые обходы».

Стоит отметить, волонтерское движение в РФ резко активизировалось на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава центра координации региональных штабов проекта #МыВместе, председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук. «Сейчас мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях (с нами работают более 2,5 тысячи волонтеров-медиков), юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», – приводит «Комсомольская правда» слова Савчука.

Ранее в среду президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль поддержал инициативу волонтеров из «Молодежки ОНФ» помогать больницам.