 

В зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими

15.04.2020, 22:30, Разное

Появилась информация, что в зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими. Данная мера может понадобиться в случае нехватки финансирования учреждения.
Последствия коронавируса ещё не просчитаны, но уже известно, помимо угрозы для здоровья людей, серьёзный урон получит мировая экономика. В Германии уже рассказали, на какие меры придётся идти в зоопарке Ноймюнстер, расположенном в северной части страны, чтобы не допустить критической ситуации. Директор Вирена Каспари призналась, в настоящий момент бюджет объекта не пополняется необходимой суммой и средства заканчиваются. Воспитанники же ежедневно питаются, и припасы стоят больших денег. Из-за этого, не исключено, придётся пойти на радикальные меры, начав одних животных кормить другими.

Вирена Каспари не назвала сроков, когда это может произойти, но констатировала, что такая возможность не исключена. По её словам, если ситуация будет складываться по самому плохому сценарию, работникам зоопарка придётся усыпить некоторых существ. Этот план уже составлен и список представителей фауны подготовлен.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Новую девушку Миши Марвина подозревают в оказании эскорт-услуг

04.02 / Ким Кардашьян показала свой дом и рассказала, почему ни разу не плавала в роскошном бассейне

08.02 / Наука: Раковым мутациям произвели учёт

21.02 / “Дни.ру” дарят фитнес-браслет INOI Band

14.03 / Юлия Барановская отправилась с детьми на озеро Байкал

22.03 / Названы технические параметры флагманов Huawei P40 и P40 Pro до анонса

06.04 / Мнение: Платное тестирование от COVID-19

13.03 / Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с 39-летием

04.03 / В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного тумана

13.04 / В Сети появилось фото Meizu 17 для фанатов Audi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска