В зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими

15.04.2020, 22:30, Разное

Появилась информация, что в зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими. Данная мера может понадобиться в случае нехватки финансирования учреждения.

Последствия коронавируса ещё не просчитаны, но уже известно, помимо угрозы для здоровья людей, серьёзный урон получит мировая экономика. В Германии уже рассказали, на какие меры придётся идти в зоопарке Ноймюнстер, расположенном в северной части страны, чтобы не допустить критической ситуации. Директор Вирена Каспари призналась, в настоящий момент бюджет объекта не пополняется необходимой суммой и средства заканчиваются. Воспитанники же ежедневно питаются, и припасы стоят больших денег. Из-за этого, не исключено, придётся пойти на радикальные меры, начав одних животных кормить другими.

Вирена Каспари не назвала сроков, когда это может произойти, но констатировала, что такая возможность не исключена. По её словам, если ситуация будет складываться по самому плохому сценарию, работникам зоопарка придётся усыпить некоторых существ. Этот план уже составлен и список представителей фауны подготовлен.