Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

15.04.2020, 22:30, Разное

Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс.

В итоге Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта.

Статья спецкора Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» была опубликована на сайте «Новой» на прошлой неделе. В ней рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе «чушью», заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал Милашиной.

«Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!», — говорил глава республики.

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