Мнение: Письма: “Анализировал ее поведение”

15.04.2020, 22:28, Разное

Вот два письма от молодых мужчин, первый парень – можно сказать, рыба, второй – совсем рапан.

Письма короткие, поэтому сразу два публикую, чтобы вы посмотрели, как выглядит фокус на себе и к каким проблемам он приводит.

У первого это в меньшей степени, у второго – в очень большой.

А в норме фокус вообще не должен быть на себе. Особенно когда вы разбираете свои проблемы в отношениях, фокус должен быть на партнере.

sample33

Здравствуйте.

Девушка, с которой я живу говорит, что все поглотила бытовуха.

Читаю блог уже больше 4 лет.

(Больше 4 лет читает, но здоровается со мной безлично)

Мне 22, ей 24. Встретились через общую подругу, после расставания с бывшими на новый год. Быстро все завертелось, с девушками не было так легко как с ней. Через 2 недели признался в любви, через 3 сказал, что хотел бы жить вместе, она предложила переехать к ней на съёмную, стали снимать вместе.

Живём уже 2 месяца, я понимал, что влюблен по уши и если я к ней въезжаю, то жизнь со мной должна стать легче, чем без меня. Взял часть быта не себя, поначалу говорила, что неаккуратен, старался строже следить за собой, вроде к концу стало легче.

(Вот он рассуждает правильно, что жизнь с ним должна стать для девушки легче, чем без него. На самом деле не обязательно легче, но обязательно приятней или интересней, иначе он занимает место другого мужчины. Но он про приятность не очень думает, наверное считает, что и сам по себе приятен. Хорошо, что думает про легкость хотя бы. Но как это воплощает? Быта взял на себя только часть. Как будто можно было не брать и пусть бы девушка его обслуживала. Чтобы ей было легче, надо было не половину быта на себя взять, поскольку половина общего быта – это уход за самим собой, а две трети. Это могло бы касаться материальных вложений в быт или физических. Можно взять на себя чисто мужскую работу – драить сантехнику и полы, тяжелый физически труд. Можно было взять на себя работу творческую – что-то интересное и сложное готовить. Но в описаниях парень похож на мальчика, которого мама упрекает за неаккуратность и он старается убирать за собой кровать и мыть свою тарелку, когда не забывает)

Говорила, что любит меня, что со мной очень хорошо. Были ссоры по поводу работы, что не проводим время вместе, что много работаю. А потом совпал карантин и мой отпуск и 14 дней мы провели вдвоём дома. Не лежал на диване, занимался на онлайн-курсах, спортом дома. Ссоры становились чаще, в основном из-за уборки, взял ещё больше быта на себя.

(Он опять считает вложением то, что убирает за собой. И еще считает вложением свои онлайн-курсы и свой спорт, подчеркивает, что не лежал на диване. Он путает девушку с мамой, которой важно, чтобы сын учился и следил за здоровьем. Девушек интересует только результат, причет тот результат, который касается их, а не вас, парни. Удовольствие, которое они могут от вас получить. Жена еще может считать, что ваша учеба в перспективе станет вложением в семью, когда вырастет ваша зарплата. А девушку-нежену это все не интересует. Фокус на девушке – это реалистично видеть, сколько вы ей даете интересного общения и приятного ей секса. Насколько вы ее волнуете, насколько умеете ее развеселить и увлечь)

Появились какие-то наводящие вопросы “как считаешь, а у нас пропала романтика?”.

(Под романтикой большинство девушек имеют в виду такое общение, в процессе которого возникает их влечение к мужчине. Некоторые мужчины умеют ванну мыть так брутально, что у девушек бабочки в животе порхают. Вы должны быть обаятельными, активными и веселыми, тогда женщина не захочет вас никуда отпустить. Находясь в четырех стенах так долго, важно придумать какое-то интересное совместное дело, иначе девушка ваша совсем скиснет)

Вчера поссорились, день не разговаривали, вечером она зашла и сказала “я тебя люблю, но не чувствую себя счастливой в отношениях, у меня как будто не парень, а сожитель.Я люблю тебя, я тебя не бросаю, мы не расстаёмся, но вот так. У нас нет никакой романтики, я тоже девушка, хочу, чтобы за мной ухаживали, хочу заботы. “

(Он поссорился с ней и не разговаривал весь день. Ей пришлось самой к нему приходить на разборки. Причину ссоры он не говорит, но даже если виновата была девушка, сидеть сутки с кислыми щами – снижать значимость. А если виноват он, тем более. Размолвки и долгие молчанки – это худший итог ссоры. Понятно почему, друзья?)

У меня была пелена, услышал только “не счастлива с тобой”. Сказал ладно и начал собирать вещи. Пока собирал она подошла и сказала “если ты уходишь, то уходишь навсегда, либо оставайся и мы что-то будем менять, если мужчина хочет что-то сделать для девушки, он сделает, не хочет- просто уходит”.

(Она пришла к нему поговорить после ссоры, а он стал собирать вещи. Ведет себя как Сокровище, потому что фокус – на себе, а не на ней)

Думал, что смогу уйти просто так, но корона зацепилась за дверной проем.

(Короной он называет здравый смысл)

И я зачем-то начал с ней разговаривать, спрашивал, что хочет изменить, что я могу сделать, хочет ли жить дальше вместе. Сказала, что хочет просто заботы, что бытовуха все сожрала, что я хороший и она долго думала, но вот так.

(Ему кажется, что он должен был не разговаривать, а молча уйти. Но молча уйти можно, когда претензии человека – в черном поле, когда это оскорбление вас в ответ на ваши щедрые вложения. В данном случае она не оскорбляет его и не прогоняет, а жалуется, что ей не хватает любви. Но из-за того, что у него фокус на себе, ему кажется, что его унижают)

В итоге она сказала разбирать вещи, спали уже в разных комнатах, ничего не решили.

(Он опять как Сокровище, снизошел и остался, но спать лег в другой комнате. Хотя должен был начать приставать к ней с сексом, заодно и любовь бы свою показал. Но ему не хотелось, потому что фокус был на своей обиде, а не на обиде девушки)

Не знаю, что дальше делать. Если бы на ее речь я собрал вещи и съехал, то это было бы хотя бы мужское поведение, но с концом отношений, но мои действия раньше могли бы переоцениться. А так лежу в другой комнате и ощущение, будто променял золото на волшебные бобы.

(Мужским поведение он называет обиженно собраться и уйти. И теперь лежит в своей короне равенства в другой комнате и растит ЗВ)

Понимал, что люблю её, что со мной должно быть хорошо, но моих действий было недостаточно и не знаю, что делать дальше.

Старался заботиться, она говорила, что ценит это, но оказалось мало. Это мои первые настолько серьезные отношения с общим бытом. Из кожи вон лезть я выдохнусь и ничего уже мне не надо будет, а если ничего не смогу изменить то расстанемся.

(Он боится, что выдохнется и ему ничего не надо будет. Как будто лучше, если выдохнется она и ничего не надо станет ей)

Спасибо.

joy_of_pain_17

Добрый вечер, Эволюция.

Я мужчина 27 лет. Хочу поделиться историей про свою первую (и до сих пор единственную за всю жизнь) влюблённость. К сожалению, нереализованную.

Она училась на первом курсе и была моей коллегой – назовём это так – по одному студенческому внутриинститутскому хобби. Если быть точным, то понравилась она мне еще за несколько месяцев до очного знакомства, когда я машинально зашёл (есть у меня такая дурацкая привычка – от нечего делать сёрфить по случайным страницам) на её страницу в ВК, рутинно просматривая “стену” группы нашего универа. А через несколько месяцев время она совершенно случайно оказалась в нашем “хоббийном” коллективе, чему я был очень рад, ведь подвернулась “уважительная причина” оказаться в одном месте и регулярно видеться со всеми вытекающими шансами.

(Не понятно, откуда и куда вытекали шансы. У него никогда не было никакой девушки. Любовная ОЗ его нулевая или даже отрицательная. Но он почему-то рад, что ему понравилась симпатичная девушка, как будто все дело было в том, что ему ни одна не подходила, а не в том, что он не нравится никому)

Когда мы стали знакомы и начали общаться, я понял, что влюблён и ничего подобного ни к кому не испытывал. Вместе с этим пришло и первое осознанное желание именно построить отношения.

(Видите, он не сомневается, что и раньше мог бы построить отношения, но желания осознанного не было)

Но вскоре я узнал, что она уже полгода встречается и живёт со своим сокурсником, поэтому свои амбиции мне пришлось поубавить. При этом я, разумеется, не терял надежды и решил просто общаться и сближаться по мере возможности – а там, может, представится шанс и всё само сложится. И сама она, вроде бы, была хорошо ко мне расположена.

(“Разумеется” пишет он, разумеется не терял надежды. А почему это разумеется?)

Однако это было переоценкой. Наше с ней общение оставалось полуформальным и в качественно-количественном плане ограничивалось рамками коллектива и учебного заведения. Было видно, что девушка демонстирует самодостаточность и не заинтересована в дальнейшем развитии наших взаимоотношений.

(Он для нее вообще пустое место, но фантазирует об отношениях. Он считает основанием то, что она ему нравится. Наверняка разница в любовной ОЗ и в имидже их очень велика. Но ему в его короне кажется, что его желание – это сила)

То есть, проще говоря, у нас с ней не было даже “френдзоны”: мы никак не общались вне универа. Помимо этого, я замечал, что некоторые ребята импонируют ей сильнее и общается в рамках коллектива она с ними с бОльшим энтузиазмом и бОльшим эмоциональным вовлечением.

(Ревновал и завидовал тем, с кем она флиртовала. А от него она шарахалась)

Всё это время я постоянно размышлял обо всём об этом, анализировал её поведение, сопоставлял какие-то детали, пытался понять, всё ли возможное я сделал от себя, прогнозировал, что будет, если сделать так-то и так-то и стоит ли это делать вообще.

(Мало того, что фокус у него на себе, у него еще и локус у нее, поэтому он живет у нее в голове и все время анализирует и сопоставляет что-то. Он не идет в спортзал качаться, не исправляет свою осанку, ничего не делает, чтобы выглядеть похожим на симпатичного мужчину. Он анализирует и сопоставляет, как будто это влияет на что-то)

С одной стороны, я ведь и не проявил никакой инициативы и никак не обозначил ей свою позицию, не дал понять, что она мне небезразлична. С другой стороны, если бы я был ей интересен как личность и как мужчина, то, по крайней мере, наблюдал бы её стремление пообщаться побольше. А его не было.

(Он думает, что если бы признался ей в любви, она бы заинтересовалась возможно, но догадывается, что нет, и оплетается зеленым виноградом: не нужна ему девушка, которая сама не проявляет активность. Это двойной трюк короны. Вместо понимания, что он такой девушке не сдался, у него мысли о том, что ухаживаниями он бы добился своего, но не хочет ухаживать без гарантий)

Также немаловажный вклад в чашу сомнений вносил фактор моей неуверенности в себе: на тот момент я являлся абсолютным нулём с противоположным полом, был девственником без опыта каких бы то ни было близких отношений с противоположным полом. Коим, собственно, продолжаю являться и до сих пор. “Девушка она красивая, вокруг неё достаточно более убедительных кандидатур” – примерно так я это видел.

(Он считает, что у него заниженная самооценка. А на самом деле она завышенная, только поэтому он до сих пор девственник. Вместо того, чтобы попробовать хоть с кем-нибудь пообщаться, он мечтает о недоступных красотках и будет мечтать еще десять лет)

Что же касается неё, то она просто брала от этого общения то, что было нужно ей: за 4 года, до того как я закончил университет, я успел много помочь ей в учёбе и околоучебных вопросах, помог с дипломом, потом зачем-то устроил на стажировку… Она часто обращалась за помощью ко мне в ВК со своим “Привет. Слушай, у меня тут [бла-бла-бла про учёбу]” – коротко и чисто по делу, без “прелюдий”.

Зато при этом я, например, ни разу не удостоился даже какого-нибудь дежурного “С днём рождения” или дежурного лайка на новой фотке. Понятное дело, что это всё мишура и мне это не надо, но зато это наглядно иллюстрирует степень безразличия к человека, как по мне.

(Где-то он даже обижен на нее, что она пользовалась им)

Со временем я всё больше склонялся к мысли, что если что-то и произойдет у неё в отношениях с МЧ, то в списке запасных вариантов, в этом “шорт-листе”, меня, скорее всего, не будет.

(А откуда бы он там взялся? В любовном ресурсе все устроено очень просто, друзья. Если вы не нравитесь некрасивым девушкам, то красивым вы не понравитесь тем более. Если нет никого, кто хотел бы с вами встречаться, не мечтайте, что с вами захочет встречаться девушка с большой ОЗ. К сожалению, Сокровища не замечают, что они никого не интересуют, они считают, что интересны всем, что ОЗ их большая, но вокруг зелен виноград)

Так оно и вышло. Этим сентябрём (выпустился я 3 года назад и с тех пор мы не пересекались; она заканчивает в этом году), гуляя в солнечный субботний вечер по городу, я столкнулся с ней в одном людном месте. Внутри, как в первый раз, ёкнуло, я обрадовался. Разговорились.

(Три года он о ней мечтал, не видя ее, вместо того, чтобы научиться общаться с реальными девушками, а не с голосами в своей голове)

Всё с той же дежурно-равнодушной заинтересованностью и с какой-то странной жалостью во взгляде стала расспрашивать про всякую скукотищу – как там мне работается или ещё про что.

(Здесь он вроде и видит ее жалость и неловкость, но фокус на своей обиде. Он раздражен, что она задает скучные вопросы, вместо того, чтобы предложить ему что-то романтичное)

Разговариваем – и вдруг подходит некто ОН и, нежно прихватив за плечо, предлагает ей проследовать к столику, потому что их заказ с кофе уже готов. Я, разумеется, мгновенно всё понял. То ли от отсутствия искреннего интереса к нашему диалогу, то ли от нежелания заставлять ожидать своего нового кавалера, моя собеседница предпочла поскорее откланяться и растворилась в толпе.

Впрочем, моё сиюсекундное желание было “решительно аналогичным”.

(Аналогчным? Его тоже ждал его парень за столиком? Ему кажется, что их чувства друг к другу аналогичны, ей ничего не нужно от него, но и ему от нее тоже не нужно)

Занавес.

(Это был захватывающий спектакль, оказывается, а не унылое повествование о несуществующих отношениях)