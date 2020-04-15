Личное: Чип в Марате

15.04.2020, 22:20, Разное

Я пишу для умных людей. Для интеллектуальной элиты общества, если хотите. Объяснять что-либо дебилам — нет, не моё. Себя не уважать, если писать для них.

По этой причине я не хотела писать этот пост, но тут в эфир вылез Маратка Сафин. Наморщив лоб, спортсмен заявил, что оказывается нам всем планируют вживить чип!

«Я думаю, что людей готовят к чипизации».



Фото: Соцсети

Напомню, кто такой этот Сафин — он теннисист. Потом сел в Думу, отдепутатствовал два срока в Единой России.

В общем, лицо, как вы понимаете, очень официальное. Прославленное на корте, богатое, близкое власти, влиятельное.

И этот доморощенный эксперт орёт то, о чём пишут мастерицы ногтей и гуру педикюра — вокруг теория заговора, а вирус является только предлогом, чтобы нам всем вживить чип в организм для порабощения!

«Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, потом пандемия, наш следующий враг – вирус, а не ядерная война.

Потом они провели симуляцию на Давосском форуме за две недели до того, как вирус стал известен в мире. Они все показали, как все это будет проходить. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто знал, и все готовились.

Потом 5G почему запускается? Потом наночипы будут вводиться. Все идет к этому. Посмотрите, что вокруг происходит.

Я думаю, что уже не в телефоны, а вживлять. Вакцины ведь. Посмотрите, в интернете все есть. Ничего такого нового я не говорю

– А сам вирус есть?

– Думаю, что все не так, как рассказывается, это все подготовленная ситуация. Но народ же верит во все, в страшилки по телевизору, все теперь знают, разбираются, друг другу советуют, сколько масок надо купить, что надо делать. Поэтому мнения разделились. Кто-то верит, что везде морги, народ умирает пачками, цивилизация скоро закончится, а я в это не верю.

Просто скоро будем ходить с чипом».

Смешалось всё — кони, люди, чипы и стандарт связи 5G. Вируса нет, зато есть вакцины с чипом. В переполненные морги Сафин не верит, зато думает, что Билл Гейтс в нас что-то вживит. Или уже вживил, потому чип — не просто чип, а наночип, обкатанный в Давосе.

Нет, смех смехом, но я всё понимаю. Если вместо уроков в школе — у тебя тренировки, то 5G звучит устрашающе. Как и жуткое слово «вакцина», впрочем.

Слабенький ум проявляет себя не только теорий заговора, но и влияет на психику.

Объясню, страшно всем — никто умирать от коронавируса почему-то не хочет. Чтобы обезопасить себя, психика идиота выдумает всё, что угодно, лишь бы не смотреть в глаза правде, которая действительно ужасна.

Легче поверить в инопланетян, в чипы, во влияние волн 5G и в злого гения Билла Гейтса, чем раскрыть глаза и посмотреть, что творится в больницах.

«Нас готовят к чипизации, потому что всё спланировано, ибо мировой заговор кругом и вообще»!

Конституция, глобалисты, митинги, вирус не опасен, всё имеет тайный смысл. А смысл в чипах, и всё не так, как рассказывается! Чего только не выдумает дурачок со слабенькой психикой, лишь бы не верить своим глазам!

У меня нет особых претензий в Марату Сафину. О чём можно спорить с тупым спортсменом, если он прогуливал школу? Денег много, боится сдохнуть от вируса, вот голова услужливо и подгоняет ему теорию заговора, что болезнь оказалась не так страшна, как её малюют.

Зайки, нет никакого заговора. Всё намного хуже, чем если бы он всё-таки был. Есть 2 миллиона инфицированных, а счёт смертей ежедневно идёт на тысячи. Люди с хроническими болезнями умирают в муках от коронавируса, а власти боятся ввести карантин.

И нет никакой вакцины. И не будет в ближайшее время. Нет реально работающего лекарства от этой болезни и вряд ли оно вот-вот появится.

Что хуже всего, мировая система здравоохранения не выдерживает такой нагрузки. Сломалась она в Италии, в США, в России через пару недель наступит штопор.

Пока вы, идиоты, болтаете о чипах и сотовых волнах, не верите в опасность, шляетесь по улицам, умирают десятки тысяч людей. Пока не среди ваших знакомых? Уверяю, это лишь — пока.

А что вы думаете о теориях заговора?