Мнение: Как оппозиция решила вас поиметь. Во время пандемии

15.04.2020, 22:19, Разное

Сейчас может быть неприятно тем, кто в силу своих личных причин уважает и чтит часть наших оппозиционеров: Навальный, Ходорковский… и прочие блогеры. Вот кивают некоторые, какие у них ролики классные, а по факту что?

Как президент якобы скинул с себя ответственность

Начнем с самого любопытного. Как президент дал поручения главам регионов по борьбе с Ковид19. Что говорит Ходорковский. Он заявляет, что настоящий лидер – берет ответственность на себя, а президент якобы просто "умыл руки", скинув все с себя, а должен брать быка за рога и что-то быстро предпринимать. Те, кто поверил этому тезису – вы вообще в своем уме? Ведь это элементарная подмена понятий! Какие решения президент должен принимать быстро в данном случае? Он и так принял максимально быстро решение, о чем говорит инфографика распространения вируса в мире и России. Президентом в обращении сказано, что регионы, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения. Что в ответ делает Ходорковский? Говорит о том, что эти слова были лишь с целью успокоить панику! Где связь?

Дальше он приводит в пример речь какого-то вирусолога, который говорит, что преступление говорить, что Ковид19 – это просто обычный грипп, скидывая следующим кадром ответственность за свои тупые слова членам какой-то видеоконференции. Не нашли связи? Вот и я не нашел.

Вернемся к "взять ответственность на себя". Что глазами Ходорковского должен сделать президент? Он должен лично выехать в каждую больницу и контролировать ход лечения каждого гражданина? Он должен поехать в каждый регион и изучить лично? О какой ответственности идет речь?

И это уровень оппозиционных сил, которые элементарно не могут связать понятия в своей речи в единое целое, чтобы эта речь была хоть немного логичной.

На деле вся эта оппозиционка – воздействие на эмоции людей и абсолютный ноль реальных действий. Обратился президент к главам субъектов – "неправильно, сбросил ответственность", не обратился бы в другой ситуации – "тянет одеяло на себя". Действуют от обратного – вот вам и весь механизм. Эти люди забывают, что в некоторых случаях, делать так же, как и твои враги – не всегда неправильно, это не всегда означает проявление слабости.

И еще – важный момент. Когда оппозиционеры льют грязь на власть в простое время – пусть льют – это их работа. Но сейчас – во время, когда вирус завоевывает мир… Сейчас это превращается в реализацию личных амбиций на трагедии, либо просто слабый уровень интеллекта. Либо просто отработка бабла. Ведь платят не за полезные общественно-значимые действия, а за раскачивание лодки. Либо всё вместе взятое.

«Полицейские счастливы, потому что им разрешили все»

Дальше к отжигу Навального. В одном из роликов он говорит, что «полицейские счастливы, потому что им разрешили все». Вы не замечаете, что в нынешних условиях это чистой воды провокация и призыв не слушать правоохранительные органы, которые действуют в рамках борьбы с распространением Ковид19?

Блогер Алексей также критикует пропускной режим в Москве, где звучит прямой призыв с недоверием относиться ко всем упреждающим и профилактическим мерам власти в лице ее исполнителей – правоохранительных органов.

Какие Алексей приводит примеры? Пример, где скрутили москвича, оставив на улице его собаку… Хорошо. Но. Реально противоречивая и неоднозначная ситуация зачем-то напрямую связывается с общей тенденцией. Дальше Алексей критикует правоохранительные органы и говорит, что им разрешили всё и какие они плохие. По факту – прямой призыв наплевательски относиться к действиям полицейских. Всех. Везде. И даже элементарного призыва реально соблюдать меры профилактики попросту нет. Всё, наверно, потому, что за этим всем стоят другие цели – расшатывать, взбираться на вершину, а сегодня еще и по головам своих же соотечественников. Хайп на крови. Как хайпили на Зимней Вишне, на терроризме и других бедствиях.

Почему я говорю, что у блогера Алексея Навального именно эти цели? Он в своем недавнем эфире на Эхо эти цели совершенно определенно и ясно озвучил – свергнуть. Этих целей и добивается. Даже во время "чумы".

Какой эффект объективно вызывают подобные провоцирующие материалы в настоящих условиях? Очевидно, что лишь деструктивный.

Говоря, что лидер не объединяет, вы сами сеете раздор в обществе, вместо того чтобы предпринимать попытки обединить всех перед общей угрозой, расшатываете ситуацию, пользуясь ей в личных целях, еще и предлагая людям продолжать отправлять вам донаты.

"Скоро грабить будут на каждом углу"

И теперь внимание третьему блогеру, уехавшему, кстати, из России, и выпускающему свои ролики из-за рубежа. Имя называть не буду, чтобы не делать ему рекламу. Он пошел дальше. Мало того, что в его видео на Ютубе присутствуют прямые оскорбления представителей власти, достойные уголовного дела, так еще в настоящих условиях добавилось ПРЯМОЕ разжигание ненависти и провоцирование паники в обществе.

Он комментирует ролики из сети. Один из роликов, как грабят пенсионерку у магазина. Что делает блогер? Оправдывает грабителя, говоря, что, наверно, ему нечего есть, и вот он и пошел на преступление. Оправдывает грабителя, не зная о нем абсолютно ничего. А чему вы удивляетесь, говорит он, "скоро грабить будут на каждом углу". Это ли не разжигание, это ли не провокация паники? Если не это, то что тогда? Человек прямым текстом заявляет, что скоро так будет и это совершенно закономерно.

Что он говорит дальше? "Время настало перестать терпеть бредни (прим., про обращение президента), пора сказать нет нынешнему режиму". Этот человек в трудное для народа время провоцирует страх, негодование, панику и разлад. Наверно, потому, что вовсе он не человек.

P.S.: Все вышенаписанное не говорит о том, что вышеупомянутые личности не показывают иногда действительно халатные случаи на местах, с некоторыми из этих случаев реально нужно бороться и пресекать подобное. Но пользоваться кадрами этих случаев для достижения своих целей означает – пользоваться людьми, кто эти ролики смотрит и даже не осознает, что им играют как детской игрушкой.