Эксперты: Угроза коронавируса показала готовность российского общества ко взаимопомощи

15.04.2020, 22:16, Новости дня

Большинство россиян готовы сейчас оказывать помощь другим людям, в волонтерских проектах уже задействованы тысячи добровольцев. Безвозмездную помощь врачам и пенсионерам оказывает и бизнес. Таким образом, российское общество показало свою готовность ко взаимопомощи. К такому выводу пришли участники круглого стола, посвященного теме общественной солидарности в условиях угрозы коронавируса.

«Никто и не подозревал, сколько бизнесменов, сотрудников некоммерческих организаций и просто неравнодушных людей захотят участвовать в проекте #МыВместе – акции взаимопомощи во время коронавируса. Количество звонков на горячую линию перевалило за 1 млн 300 тысяч. Чтобы было легче справиться с наплывом, нам помогают колл-центры некоторых банков и крупных компаний. В помощи нуждающимся участвуют более 80 тысяч волонтеров», – рассказал глава исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов на прошедшей в среду онлайн-конференции «Будущее общества: Общественная солидарность или атомизация?».

Общение волонтеров, социологов, представителей бизнеса и профсоюзов было организовано в формате Zoom Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) как часть цикла круглых столов «Время готовиться к будущему». О том, как будет выглядеть гражданское общество «после пандемии», пока судить сложно, но зато сейчас социальная активность россиян явно на подъеме, считают участники встречи.

«Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, более 60% россиян готовы помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств. А ведь в РФ одиноких пожилых людей – около 10 миллионов», – заметил глава центра координации региональных штабов проекта #МыВместе Павел Савчук. Кстати, Савчук также возглавляет движение «Волонтеры-медики», в котором участвуют 2,5 тысячи его коллег-врачей. Волонтеры – врачи, психологи, юристы и просто неравнодушные люди – уже выполнили 118 тысяч просьб стариков и «маломобильных граждан» по всей России, подчеркнул Савчук. И есть ощущение, что готовность общества включаться во взаимопомощь, растет, отметил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, которые показали: на фоне распространения коронавируса более половины жителей РФ готовы оказывать волонтерскую помощь. 89% опрошенных назвали себя информированными о деятельности добровольцев, бесплатно помогающих людям из «группы риска».

Соцопросы действительно фиксируют рост солидарности, подтвердил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Важно не столько то, что 60-65% опрошенных говорят: мы готовы помогать людям (родственникам или соседям), но также важно, в этой группе около 20% готовы помогать незнакомым», – отметил социолог.

Показательно, что в регионах зафиксировано множество частных инициатив граждан, заметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. «Есть совершенно простые истории.

К примеру, на Ямале владелец хлебопекарни раздал свежий хлеб нуждающимся.

В Челябинске итальянский шеф-повар Гаэтано Дзамбито, который уже давно работает в этом уральском городе, испек пиццы и тоже раздал нуждающимся в знак благодарности российским медикам, которые работают у него на родине, – рассказала Кислицына. – В целом мы видим и традиционные формы помощи пожилым – от выгула домашних животных до разнообразных форм психологической поддержки, и новые форматы – «цифровое волонтерство», образовательные проекты для людей в самоизоляции».

Серьезно помогают добровольцам региональные власти: открывают общежития для ночевки добровольцев, предоставляют волонтерам служебные автомобили, горячие обеды и другую помощь, отметила Кислицына.

Нельзя сбрасывать со счетов и помощь бизнеса – как денежную, так и материальную, от машин до средств индивидуальной защиты, в свою очередь отметил Михаил Кузнецов. «Где-то таксисты бесплатно развозят волонтеров, где-то рестораны бесплатно кормят медиков, с другой стороны подключаются пожилые люди, которые безвозмездно шьют маски. Люди разных политических взглядов объединяются, чтобы помочь тем, кому тяжело», – заметил глава исполкома ОНФ.

Примеры взаимодействия бизнеса и волонтерского движения (и, что важно – власти) привел президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

«Мы занялись разработкой антисептика для рук, в начале марта отдали его на сертификацию. Большое спасибо администрации президента и Минпромторгу – то, что обычно занимает от трех до шести месяцев, ускорили до двух недель. Мы произвели несколько сот тысяч санитайзеров. Недавно уже четвертую партию этих средств – порядка 300 тысяч передали в штаб движения «Волонтеры-медики», – рассказал бизнесмен.

Однако именно с опасениями в социальной ответственности бизнеса связаны определенные страхи рядовых работников. «Опросы показывают, что 40% россиян задаются вопросом – когда они выйдут на работу. И выйдут ли», – сказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Нам важно, чтобы сохранились рабочие места, чтобы сохранился уровень зарплат работников до коронавируса», – сообщила участвовавшая во встрече руководитель профсоюза аграриев Наталья Агапова. По ее мнению, социальную солидарность можно гарантировать, используя имеющийся механизм трехсторонних комиссий «власть – работодатели – профсоюзы», плюс те возможности, которые даст социальный блок поправок к Конституции.

В свою очередь, глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов опроверг появившееся в соцсетях мнение, что введение чрезвычайного положения якобы улучшит положение бизнеса и работников. «При введении «чрезвычайки» открывается возможность для разного рода реквизиций, безвозмездного использование ресурсов бизнеса, – подчеркнул эксперт. – И уж точно, чрезвычайное положение не предусматривает никаких переговоров о компенсациях убытков бизнесу. Ну и самое главное, введение режима ЧП является по трудовому кодексу основанием для прерывания трудовых договоров работодателем, то есть для увольнения.

ЧП – по определению правовой статус, который забирает у граждан и юридических лиц многие права, зато добавляет обязанности. ЧП – очень некомфортное время и для гражданского общества, и для бизнеса. И государство, не желая его вводить, защищает граждан и предприятия, а вовсе не пытается что-то выгодать".