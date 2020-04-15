Готовившаяся на базе США группа боевиков сдалась сирийской армии

15.04.2020, 22:16, Новости дня

Правительственным силам в Сирии сдалась группа боевиков, проходившая подготовку на базе вооруженных сил США, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

«В ночь с 13 на 14 апреля 2020 года из зоны Эт-Танф попыталась выйти группа боевиков незаконных вооруженных формирований, проходивших подготовку на базе ВС США, расположенной в районе лагеря Эр-Рукбан», – приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что боевики были атакованы отрядом радикальных бандформирований, подконтрольных Соединенным Штатам. В бою прорвавшиеся боевики потеряли три пикапа.

«Вырваться смогли 27 человек, которые в настоящее время находятся в Пальмире под охраной сирийских правительственных сил», – добавил Журавлев.

Сдавшиеся боевики сообщили о подготовке Соединенными Штатами Америки диверсии в республике. «Инструкторы из США осуществляли их подготовку для проведения диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также организации террористических актов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам», – рассказал Журавлев.

Он сообщил, что боевики сдали десятки единиц стрелкового вооружения, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в том числе западного производства. По их показаниям, «оружие и автомобили им предоставили американцы».

Ранее сообщалось, что США на фоне коронавируса под видом гумпомощи для беженцев лагеря Рукбан в Сирии собираются передать грузы для боевиков.