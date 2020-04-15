Ученые искусственно воспроизвели структуру живого коралла

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15.04.2020, 22:10, Новости дня

Специалисты смогли искусственным путем воспроизвести структуру живого коралла. Уникальная технология позволит ученым исследовать жизнь и развитие кораллов в лаборатории, а также использовать их схему фотосинтеза для промышленного производства биомассы.

Команда ученых решила искусственно воспроизвести живую структуру, которая будет подобна кораллам. В качестве образца специалисты взяли кораллы семейства Pocilloporidae. С помощью 3D-печати из пластика, подходящего по оптическим свойствам, ученые изготовили скелет. Во время следующего этапа на этот скелет ученые нанесли имитатор полипов, который состоял из смеси желеобразного геля и целлюлозных кристаллов с водорослями. В результате работы ученым удалось увеличить количество солнечного излучения и плотность клеток водорослей.

По мнению ученых, их изобретение может быть применено во время лабораторного моделирования развития настоящих кораллов, а также для промышленного производства уникальной биомассы.



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