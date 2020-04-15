Обнаружена причина первого масштабного вымирания в истории земли

15.04.2020, 22:10, Новости дня

Ученые пришли к выводу, что первое глобальное вымирание в истории Земли было спровоцировано длительной нехваткой кислорода в океанах. По мнению ученых, их данные способствуют раскрытию последствий современного изменения климата.

Первое глобальное вымирание произошло примерно 444 миллиона лет назад в конце Ордовикского периода. В то время будущие континенты еще не были отделены от суши, а большая часть жизни была сосредоточена на воде. По причине планетарного катаклизма исчезло около 85% видов живых существ. Ученые установили, что причиной первой волны вымирания стало глобальное похолодание. По окончанию ледникового периода уровень моря поднялся и количество кислорода резко сократилось.

Созданная учеными новая модель показала, что длительный дефицит кислорода охватил обширные глубоководные регионы и стал губительным для большинства живых существ.