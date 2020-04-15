 

Поклонники предложили заменить астролога Василису Володину в «Давай поженимся!»

15.04.2020, 22:09, Разное

Поклонники передачи «Давай поженимся!» предложили заменить астролога Василису Володину на Тамару Глобу. Причиной для таких перемен многие назвали желание увидеть программу с обновлённым составом.
Из-за пандемии коронавируса многие общественные деятели и телеведущие отказываются выходить на работу и Василиса Володина не стала исключением. Она сообщила, что пока не будет сниматься в эфирах «Давай поженимся!», поскольку предпочитает сидеть на самоизоляции. Лариса Гузеева поддержала свою коллегу в этом решении и отметила, так и следует поступать. В свою же очередь телеведущая не хочет прекращать эфир, так как многие сотрудники съёмочной площадки останутся без заработка, если и она перестанет выходить на работу. Именно поэтому Гузеева и Сябитова уже отсняли несколько серий без астролога. Поклонники Василисы Володиной тоже поддержали её решение, но высказали желание заменить её Тамарой Глобой.

Официально же в программе «Давай поженимся!» никаких изменений не планируется. После отмены карантина Василиса Володина должна вновь появиться в студии программы и продолжить свою работу. Лариса Гузеева не упустила возможности в свойственной ей манере съязвить из-за первого дня без астролога. «А может после карантина будем в таком составе?» – спросила телеведущая.



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