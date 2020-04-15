В Германии карантин продлили до 3 мая, но разрешили открыть магазины

15.04.2020, 21:55, Новости дня

Карантин в связи с эпидемией коронавируса в Германии продлен до 3 мая. Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам совещания с руководством федеральных земель.

“Благодаря введенным ограничениям нам удалось снизить уровень заражения. Это хорошая новость. В то же время мы теперь знаем, что темпы заражения быстро увеличиваются без ограничений, в то время как замедление процесса занимает много времени и требует решительных мер. Мы должны осознавать, что не смогли справиться с эпидемией, поэтому мы не можем вернуться к обычной жизни и должны научиться жить в условиях длительной эпидемии”, – отметила Меркель.

В сообщении сказано, что канцлер и главы правительств федеральных земель пришли к выводу, что карантин в стране будет продлен до 3 мая. Граждане и учреждения, которые продолжают работать в условиях карантина, обязаны придерживаться мер физического и социального дистанцирования. Правительство также “настоятельно рекомендует” надевать маски в местах общественного пользования.

До 29 апреля министры образования федеральных земель должны подготовить рекомендации о возможности возобновления работы детских садов, школ и университетов с учетом мер дистанцирования. Предполагается, что с 4 мая учебу возобновят ученики выпускных классов. Правительство также разрешило открыть библиотеки и архивы, если они будут соблюдать карантинные меры.

Кроме того, власти разрешили открыть магазины площадью до 800 м², независимо от того, что они продают. В заявлении не уточняется, когда могут открыться торговые площадки.

С 4 мая также разрешено возобновить работу поставщикам услуг, в которых невозможно соблюдать меры по физическому дистанцированию (например, в парикмахерской), при условии соблюдения правил гигиены и использования средств индивидуальной защиты.

Все крупные массовые мероприятия будут запрещены до 31 августа. Также останутся под запретом религиозные службы с учетом “роли религиозных собраний в распространении вируса”.

Кроме того, правительство призвало граждан “в максимально возможной степени” воздерживаться от частных поездок и встреч, в том числе с родственниками.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн, умерло более 130 тыс. человек, выздоровело более 500 тыс.

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, зарегистрировано 127,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло 3254 человека.