 

С 16 апреля на въездах в Киев будут измерять температуру

15.04.2020, 21:55, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса с 16 апреля на въездах в Киев водителям и пассажирам транспорта будут в обязательном порядке измерять температуру, сообщила Киевская городская государственная администрация в Facebook. 

Распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации вступит в силу в полночь и будет действовать до следующего распоряжения. Обеспечивать его выполнение будут полиция совместно с медиками.

“Будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, а также легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем”, – сообщили в КГГА.

Если при проверке у человека зафиксируют температуру выше 37,5 °C и признаки острого респираторного заболевания, ему проведут тест на коронавирус и отправят в самоизоляцию, если при симптомах ОРВИ температура будет выше 38 °C, человека госпитализируют. 

Свободно проехать в город смогут люди с нормальной температурой, отметили в администрации.  

Із 16 квітня водіям та пасажирам транспорту на в’їздах до Києва обов’язково вимірюватимуть температуру🌡Про це йдеться…

Posted by Київська міська державна адміністрація – КМДА on Teisipäev, 14. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн, более 504 тыс. человек выздоровели, 130 528 скончались.

По состоянию на утро 15 апреля коронавирус в Украине был подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались. В Киеве, как сообщил мэр города Виталий Кличко, COVID-19 диагностировали у 612 человек, 11 больных умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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