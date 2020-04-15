Резников: Обмен с ОРДЛО пройдет 16–17 апреля в двух местах

15.04.2020, 21:55, Новости дня

Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО пройдет в два ближайших рабочих дня – 16-го и 17 апреля, заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“У нас есть сегодня более четкая уверенность, что это произойдет до Пасхи, в течение двух следующих рабочих дней – четверга и пятницы. Мы дуем на воду”, – сказал он.

Резников отметил, что основания для сдержанного оптимизма дает заявление спецпредставителя председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау о том, что все стороны процесса подтвердили соблюдение базовых договоренностей.

По словам вице-премьера, скорее всего, обмен удерживаемыми лицами произойдет в двух местах, поскольку между не подконтрольными украинской власти временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой области есть внутренняя граница в связи с эпидемией коронавируса.

“Поэтому это будет в двух точках. Сейчас логистически это определяется, согласовывается”, – подчеркнул Резников.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” произошел 29 декабря 2019 года, вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее Пасхи (19 апреля).

Источники hromadske утверждали, что обмен состоится в районе пункта въезда-выезда “Майорское” и начнется в 16.00 16 апреля.