Флагманские смартфоны Honor 30 выйдут в России к концу мая

15.04.2020, 21:54, Новости дня

Представители Honor – суббренда компании Huawei – назвали сроки выхода в РФ флагманских смартфонов Honor 30. Новая линейка, включающая модели Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+, появится на российском рынке до конца мая.

Презентация преемников Honor 20 состоялась сегодня в Китае, пишет TechRadar. Все устройства оснащаются металлическими корпусами и стеклянными задними панелями, аккумуляторами на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-ваттной зарядки (Honor Pro+ – еще и беспроводной мощностью 27 Вт), а также вырезом для селфи-камеры в верхнем левом углу дисплея.

Honor 30 Pro и Pro+ располагают изогнутой, 6,58-дюймовой OLED-панелью (1080х2340 пикселей), двумя селфи-камерами (32 + 8 мп) и встроенным под экран сканером отпечатков пальцев. У “обычного” Honor 30 – 6,53-дюймовый дисплей (1080х2400) и одна “фронталка” на 32 мп.

Honor Pro+ снабжен тремя камерами: основной на 50 мп (f/1,9), 8-мп перископическим объективом (f/3,4) с возможностью 5-кратного оптического зума и 16-мп широкоугольным (f/2,2). У Honor 30 Pro такие же датчики, за исключением 40-мп (f/1,8) основного. Младший Honor 30 обладает 40-мп основным модулем (f/1,8), широкоугольным на 8 мп (f/2,4), 8-мп телевиком (f/3,4) и 2-мп макролинзой (f/2,4).

В Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ установлен фирменный чип Kirin 990 – как у флагманской серии Huawei P40, в Honor 30 используется его чуть более простой вариант Kirin 985.

В Китае новинки выходят 21 апреля. Цена Honor 30 стартует с 2999 юаней (примерно 31 100 рублей), Honor 30 Pro – с 3999 юаней (~41 500 рублей), Honor 30 Pro+ – 4999 юаней (~51 900 рублей).

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