Женский чемпионат Белоруссии по футболу отложен из-за коронавируса

15.04.2020, 21:54, Новости дня

Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола.

По информации пресс-службы организации, сразу несколько футболисток, участвующих в соревнованиях, контактировали с возможными носителями коронавируса COVID-19. Из-за этого турнир, который должен был стартовать 16 апреля, был перенесен.

Напомним, что мужской чемпионат Белоруссии по футболу проходит по расписанию. В нем сыграно уже четыре тура.