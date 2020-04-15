 

Женский чемпионат Белоруссии по футболу отложен из-за коронавируса

15.04.2020, 21:54, Новости дня

Начало женского чемпионата Белоруссии по футболу отложено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный сайт Ассоциации белорусской федерации футбола.

По информации пресс-службы организации, сразу несколько футболисток, участвующих в соревнованиях, контактировали с возможными носителями коронавируса COVID-19. Из-за этого турнир, который должен был стартовать 16 апреля, был перенесен.

Напомним, что мужской чемпионат Белоруссии по футболу проходит по расписанию. В нем сыграно уже четыре тура.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Внучка на миллион: молодая русская наследница пропала в Уругвае

17.02 / Правительство определилось, от каких угроз защищать российский сегмент интернета

24.02 / От коронавируса в Италии умер четвертый человек

31.03 / В России создали высокоточный тест на коронавирус

18.02 / Около 80 % россиян хотят видеть Запад партнёром и другом России

04.03 / “Ак Барс” выиграл у “Нефтехимика” второй матч Кубка Гагарина

14.02 / Все на мороз. Челябинских студентов выгнали из общежития из-за карантина

22.02 / Ответный ход: петербурженка подала апелляцию на принудительную госпитализацию

17.02 / Euronews – мощный шторм «Деннис» затопил Европу — в некоторых регионах объявлен «красный уровень» опасности

27.02 / Предприниматели заявили, что людей с пистолетами, прутьями и гранатами на “Барабашово” направил Кернес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска