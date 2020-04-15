Нетрезвая история: дебоширка пойдет под суд за нападение на полицейского
15.04.2020, 21:54, Новости дня
28-летняя жительница Губкинского предстанет перед судом за нападение на полицейского. ЧП произошло 18 марта. Тогда к правоохранителям обратились жильцы многоэтажного дома. Люди пожаловались на нетрезвую женщину, которая шумела возле подъезда и мешала им отдыхать, передает ГТРК "Ямал" со ссылкой на СК РФ по ЯНАО.
Сотрудники полиции прибыли на место и попытались утихомирить дебоширку, однако та набросилась на одного из блюстителей порядка и не менее 5 раз ударила его ногами. Известно, что нарушительница раскаялась в своем поступке и полностью признала вину.
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ГТРК "Ямал"
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