В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

15.04.2020, 21:53, Разное

В Сети появился новый трейлер фанатского ремастера для популярной игры Stalker Clear Sky. Автор мода показывает проделанную работу по внешнему улучшению всех игровых аспектов.

Один из народных умельцев, скрывающийся под псевдонимом Remaster Studio, уже не раз попадал в поле зрения любителей серии игр Stalker. Он заметно улучшил визуальную составляющую Shadow of Chernobyl и теперь принялся за Clear Sky. В этот раз была проделана ещё более колоссальная работа, и всю игру перекроили под улучшенную версию движка X-RAY. Это позволило добавить новые UHD-разрешения текстур, увеличить количество полигонов для отдельных моделей, создать естественное освещение. Модер даже переработал внешний вид NPC, игрока и всего оружия, а также сделал стрельбу более реалистичной.

Несмотря на играбельный образец мода, он ещё полностью не готов. Remaster Studio отмечает, что ему необходимо еще немного времени для дополнительных улучшений и исправления некоторых недочётов. Даже в этом случае графическое улучшение можно установить и оценить, если оформить серебряную подписку на модера на Patreon, заплатив при этом 5 долларов.