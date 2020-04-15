 

Пентагон заявил о «попытке» российского самолета войти в воздушное пространство США

15.04.2020, 21:53, Новости дня

Шеф Пентагона Марк Эспер сообщил о том, что российский самолет на фоне объявленной в мире пандемии коронавируса якобы пытался войти в американское воздушное пространство.

В интервью телеканалу Fox News он напомнил об этом якобы имевшем место инциденте, отвечая на вопрос, не пытаются ли соперники США воспользоваться в своих интересах ситуацией с коронавирусом.

«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», – приводит его слова «Интерфакс».

При этом Эспер не стал уточнять детали относительно «российского самолета».

В начале апреля командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что американские истребители F-22 «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски. Утверждалось, что Ил-38 якобы входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года.

В марте NORAD также заявляло о том, что американские F-22 и канадские CF-18 якобы перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.



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