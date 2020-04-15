 

Мнение: Как поступить в МГУ из-за границы, чем Россия лучше Америки и пиар-провал Великобритании

15.04.2020, 21:50, Разное

1. Жительница Испании, которая учится в Москве, вспоминает, как поступала в МГУ. Она рассказывает с юмором, но смешного там, на самом деле, мало. Ответственные за общение с абитуриентами оказались традиционно профнепригодны — они не смогли дать абитуриенту внятных ответов даже на самые важные для него вопросы:

https://www.youtube.com/watch?v=TJAsYzpVZec

Причины такого безразличия понятны. Сотрудникам, которые ведут переписку, лень тратить время, им проще буркнуть «смотрите на сайте» и перейти к следующему письму. Обычная беда в организациях, в которых всем, начиная с руководства, более-менее безразличен конечный результат.

Проблема даже не в том, что раньше в наших главных вузах абитуриенты были жирным источником дохода для всех, имеющих отношение к приёмным комиссиям, и потому «чужих» по умолчанию встречали в штыки, чтобы они не занимали места, предназначенные для «своих». Проблема в том, что руководству вузов, — и я сейчас отнюдь не только про МГУ, — нужно от питомцев только одно: чтобы они поменьше беспокоили функционеров своими назойливыми жалобами.

2. Раньше в комментариях часто саркастически шутили в ключе «почему народ не возвращается к нам из США». Вот, пожалуйста, видео с одним из вернувшихся, где тот объясняет, чем Россия лучше Канады и Америки:

https://www.youtube.com/watch?v=s2-WetQRi7Q

3. Беда не приходит одна. Не успела ещё Великобритания как следует наесться брекзита, как в дело вступил коронавирус. Власти повели себя в духе того анекдота про трёх туристов в руках каннибала: не стали вводить жёсткие меры изоляции, а испробовали стратегию «хёрд иммунити» (коллективного иммунитета) – мол, пускай переболеет достаточное количество людей, у многих выработается иммунитет и распространение эпидемии прекратится.

В результате количество заболевших в стране (около 90 тысяч) – шестое в мире, а по величине ежедневного прироста этого числа Британия на данный момент уступает только США.

Британцы повели себя столь безответственно, что коронавирусом заразились многие британские политики высшего ранга, включая премьер-министра Бориса Джонсона и наследника престола принца Чарльза. Именно в тот момент, когда высшие лица государства должны напряжённо разгребать кризис по 12 часов в сутки, инфекция отправила их на больничные койки.

О пиар-провале Великобритании пишет Виктор Мараховский:

https://ria.ru/20200406/1569634997.html

У нынешнего системного кризиса две главные составляющие: практическая некомпетентность и пиарная подкованность. То есть умение делать хорошую мину в передовых странах планеты настолько превышает умение играть, что разница между миной и игрой становится не просто огромной — а перманентно зашкаливает.

США и Великобритания, напомним, еще накануне пандемии успели поставить себя на два первых места в мире по готовности дать отпор эпидемиям (Китай получил у них 47-е место).

…А потом наступает момент, когда реальная обстановка начинает быстро сыпаться — и вот уже высокоцивилизованные обитатели вершины рейтингов с гиканьем и воплями «это пиратство!» крадут друг у друга маски, пошитые в отсталом Китае. Их цифры заболевших галопируют, а их особо беззаботных лидеров везут в больничку.

Источник: Место для дискуссий



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

02.04 / «Это мой большой грех»: Башаров признался в пристрастии к алкоголю и супружеских изменах

28.02 / Мнение: Немцов как страшный сон Кремля

23.03 / “Вот оно, счастье”: Алла Пугачева прокомментировала фото сына Стаса Пьехи в день рождения

27.02 / Анна Михалкова пришла в удивление от результата дорогого анализа на аллергию

26.03 / Эксперты составили ТОП-10 флагманов 2020 года

02.02 / В Танзании из-за давки на церковной службе погибли 20 человек, включая пятерых детей

12.04 / Появились данные о запрете ввоза в Россию дешевого бензина

07.02 / Энергетика без выбросов СО2 – реальность или политический маскарад

21.02 / Юрий Лоза: «Чтобы представлять Россию на «Евровидении», Тима Белорусских должен сменить гражданство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска