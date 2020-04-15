Мнение: Снижение

15.04.2020, 21:45, Разное

Это уже достаточно серьезно. Несмотря на надежды на соглашение ОПЕК+, рынок вообще не реагирует на него, обваливая цену на нефть. Российский Юралс продается в Европе по 16 долларов, при этом Саудовская Аравия предложила европейцам совершенно беспрецедентные условия – любые объемы ее нефти с рассрочкой платежа в 90 дней при сохранении всех цен, скидок и премий.

Хорошо быть экономическим гением при цене нефти в 100 долларов и выше и цедить сквозь зубы указания разным пигмеям, снисходительно называя их "партнерами". А ты попробуй прояви талант при цене в 16 долларов с перспективой дальнейшего снижения. И, похоже, что талант исчерпался. Хотя его отродясь и не было, будем говорить откровенно.

16 долларов при этом – не единственная плохая новость, так как нужно еще и сокращать добычу. И если Путин попробует "соскочить", то нет никаких сомнений, что цена вообще перестанет играть хоть какую-то роль, так как нарушителя Сухаревской конвенции принято просто вышвыривать на улицу, предварительно раскачав и придав ускорение.

Введенный в стране явочным порядком концлагерь, по сути – последнее средство хоть как-то придержать те самые резервы, о которых так победно заявляли еще три недели назад. Выделенные миллиарды, про которые шла речь на сегодняшней сходке президента с министрами, пойдут по крупным предприятиям, населению их не видать. Население брошено не только в самоизоляцию, но и в самовыживание. Единственное, в чем сомневаться не приходится, так это в то, что власть прорабатывает любые возможные варианты подавления бунтов, которые при сохранении существующих тенденций начнутся через недели четыре-пять. Учения в Сирии точно пригодятся. Теперь в роли сирийских террористов будем выступать все мы. Впрочем, для власти все мы на одно лицо. Самоизоляция – это блокирование людей по домам, инструмент сдерживания неизбежных протестов и выступлений под вывеской – вы что, гниды карантинные, заразить нас тут всех вздумали?