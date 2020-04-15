 

Мнение: Снижение

15.04.2020, 21:45, Разное

Это уже достаточно серьезно. Несмотря на надежды на соглашение ОПЕК+, рынок вообще не реагирует на него, обваливая цену на нефть. Российский Юралс продается в Европе по 16 долларов, при этом Саудовская Аравия предложила европейцам совершенно беспрецедентные условия – любые объемы ее нефти с рассрочкой платежа в 90 дней при сохранении всех цен, скидок и премий.

Хорошо быть экономическим гением при цене нефти в 100 долларов и выше и цедить сквозь зубы указания разным пигмеям, снисходительно называя их "партнерами". А ты попробуй прояви талант при цене в 16 долларов с перспективой дальнейшего снижения. И, похоже, что талант исчерпался. Хотя его отродясь и не было, будем говорить откровенно.

16 долларов при этом – не единственная плохая новость, так как нужно еще и сокращать добычу. И если Путин попробует "соскочить", то нет никаких сомнений, что цена вообще перестанет играть хоть какую-то роль, так как нарушителя Сухаревской конвенции принято просто вышвыривать на улицу, предварительно раскачав и придав ускорение.

Введенный в стране явочным порядком концлагерь, по сути – последнее средство хоть как-то придержать те самые резервы, о которых так победно заявляли еще три недели назад. Выделенные миллиарды, про которые шла речь на сегодняшней сходке президента с министрами, пойдут по крупным предприятиям, населению их не видать. Население брошено не только в самоизоляцию, но и в самовыживание. Единственное, в чем сомневаться не приходится, так это в то, что власть прорабатывает любые возможные варианты подавления бунтов, которые при сохранении существующих тенденций начнутся через недели четыре-пять. Учения в Сирии точно пригодятся. Теперь в роли сирийских террористов будем выступать все мы. Впрочем, для власти все мы на одно лицо. Самоизоляция – это блокирование людей по домам, инструмент сдерживания неизбежных протестов и выступлений под вывеской – вы что, гниды карантинные, заразить нас тут всех вздумали?

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Джеки Чан находится на карантине с подозрением на коронавирус

02.04 / Константин Богомолов пожаловался на игнорирующую его в постели Ксению Собчак

26.02 / Мнение: О серьёзном обострении тайной болезни Владимира Путина

14.03 / Мнение: Трофейный МРАП

05.02 / Заявившая о выходе на сцену спустя 15 лет Наталья Ветлицкая не сработалась с командой

12.03 / Прокуратура Москвы вычисляет нелегальных мигрантов по “цифровому следу”

12.04 / Аркадий Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Надежды Бабкиной

12.02 / NASA в третий раз попробует записать «звуки жизни» на Марсе

09.03 / Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о «черной полосе» в своей жизни

12.02 / Александр Петров о возрасте, любви и перерыве в карьере: интервью с актером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска