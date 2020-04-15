Мнение: В Москве поураганили диверсанты?

15.04.2020, 21:42, Разное

Похоже, что в ночь со вторника на среду в Москве высадились диверсанты… И устроили вакханалию с проверкой пропусков у входов в метро.

Вот как выглядело метро в прошлую пятницу, когда у меня возникла необходимость съездить на работу. Малолюдно было на входах, малолюдно было в вагонах метро.

А вот как выглядели входы в метро сегодня.

Не верю, что эту вакханалию могли устроить наши отечественные полицейские. Они же не идиоты. Прекрасно понимаю, что если в такой толпе случайно окажется хотя бы один зараженный коронавирусом, можно прогнозировать резки взлет количества зараженных 28-29 апреля…

Подозреваю, что в городе орудовали диверсанты. Или я напрасно подозреваю?

Фотографии отсюда