 

Мнение: В Москве поураганили диверсанты?

15.04.2020, 21:42, Разное

Похоже, что в ночь со вторника на среду в Москве высадились диверсанты… И устроили вакханалию с проверкой пропусков у входов в метро.

Вот как выглядело метро в прошлую пятницу, когда у меня возникла необходимость съездить на работу. Малолюдно было на входах, малолюдно было в вагонах метро.

А вот как выглядели входы в метро сегодня.

Не верю, что эту вакханалию могли устроить наши отечественные полицейские. Они же не идиоты. Прекрасно понимаю, что если в такой толпе случайно окажется хотя бы один зараженный коронавирусом, можно прогнозировать резки взлет количества зараженных 28-29 апреля…

Подозреваю, что в городе орудовали диверсанты. Или я напрасно подозреваю?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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