Мнение: Галковский о гуманитариях

15.04.2020, 21:30, Разное

По случаю сегодняшнего “сбоя” на входах в метро.

“Я уже писал в гестбуке несколько раз – советская власть приучила людей БОЛТАТЬ. Человек с университетским образованием существо по определению умное и не болтает. Нормальный учёный мог пойти преподавать на философский факультет МГУ только с одной целью: чтобы натравить студентов на деканат и устроить погром. Ничего иного не могло быть в принципе и так поступил бы любой. То что это не сделали Аверинцев или Иванов свидетельствует об их умственной слабости, причём в размерах почти ковалёвских. То есть люди, оказались неспособными контролировать социальную ситуацию (даже). А если гуманитарий не видит социальную игру, в которой он принимает участие, то какой же это, к чёртовой матери, гуманитарий? В ОСНОВАНИИ своей деятельности и “депутат верховного совета” Аверинцев, и Иванов много глупее средней руки секретаря обкома.

Огромная белая страна жила 80 лет, пыхтела. Конечно КОЕ-ЧТО должно было быть. Частью – потому что “досталось”, частью – потому что “завелось от сырости”. Но это ничто. Я говорю о массе, об образовании в целом. Нет СЛОЯ образованных людей. В области гуманитарной – вообще. В негуманитарной – что-то где-то нахватано. Но и тут в основе уродство, так как человек НЕ МОЖЕТ находиться вне гуманитарной проблематики, раз живёт в обществе. Физика – вне гуманитарной проблематики, физики – внутри. Да и “физика” как наука, то есть социальный институт.

В чём глубинные причины советского уродства? На гуманитарных факультетах готовили пропагандистов с цитатниками Мао (на философском факультете так и писали в разделе “военная специальность” – “политрук”). На естественных факультетах давали возможность “посочинять”, откуда и появился кривой физтех – эта академия современного советского хамства. Я всё Чернышёва вспоминаю. Представьте себе. 40-летний дяденька сидит в мидовской конторе – галстучек, рубашечка, запонки, – и плачет как ребёнок, рассказывая про физтех. Они там привинчивали ручку к полу комнаты в общежитии и заставляли всех входящих её дёргать. Надо было ему эти казарменные приколы подробно записать и издать вместо зауми “Иного”. Основа совка 50-80-х – гебист-затейник. На гуманитарных факультетах гебист просто хмуро стучал. А на мехмате – развлекал почтенную публику. В математике на сдаче экзаменов далеко не уйдёшь, поэтому слабый на голову кегебист выезжал на “кэвээне”. С истфака людей мало-мальски думающих выводили под белы рученьки за антисоветчину ещё на 2-3 курсе, а тут смотрели до известных пределов сквозь пальцы. “Ему можно, он учёный секретный.” И специально доводили людей до казарменного оскотинения. Как Салтыков-Щедрин писал: “Ты погоди”. Люди и “годили”. Год, два, всю жизнь. Пей водку, бегай без трусов по общежитию с приклеенным носом. Это ничего, это можно. В этом контексте и Солженицына читай – ничего страшного. Вот и расхлёбываем сейчас. Не только гуманитарии не явились духовными учителями многомиллионного слоя советской технической интеллигенции, а ещё технари с носом из папье-маше стали учить гуманитариев жизни.

Думаю, что с них люди и спросят в первую голову. С советского философа, экономиста или дипломата какой спрос? Это пьяный крестьянин, со смаком осваивающий волнительные парадоксы городской жизни: не здороваться в метро, не красть ложки в столовых. А технари поднятся могли. А они покрутились год-другой-третий и… убежали:

Откуда дровишки?

Из лесу вестимо.

Папашу слышь, рубят,

А я убежал.

Слабы в коленях оказались. Поэтому подозреваю, что и учёные это были, как и люди, – хреновые. Опять же со всеми конкретными исключениями.

А после 1917-го года учёные СТОЯЛИ. Ой как СТОЯЛИ. Даже в 30-х годах академия наук была “оплотом”. Пока ВСЕХ не пересажали. Даже в 40-х и 50-х что-то теплилось. Чего там – в 60-х ещё кое-что было (Сахаров, борьба с лысенковщиной). А в 70-90-х – сбылась вековая мечта КПСС о создании советской интеллигенции. Дошли, как Чернышёв, до ручки”.

“Книга Благодарностей и Просьб”, апрель 1999 г.