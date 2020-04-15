 

Ученые рассказали, на каком континенте спят дольше всего

15.04.2020, 21:30, Разное

По мнению специалистов, сон является лучшим природным лекарством, а вот добровольное бодрствование, напротив, приводит к плохому самочувствию. В своем эксперименте исследователи хотели выяснить, жители какого континента спят дольше.
Научный эксперимент с участием 17 000 человек продлился около 14 дней, а испытуемыми были молодые люди от 16 до 30 лет. Ученые заявили, что различия во сне зависят от пола, возраста, а также места жительства. Оказывается, позже всех ложатся спать люди в возрасте 16-24 лет, более старшие участники испытания засыпали немного раньше. «Мы предполагаем, что время сна начинает задерживаться в подростковом возрасте», – заявляет исследовательница Лииза Куула, представляющая Хельсинкский университет.

Наиболее длительный сон оказался у жителей Европы и Северной Америки, а вот азиаты, как правило, спали меньше всех. Позже всех ложатся спать испытуемые из стран Ближнего Востока, а раньше всех – Океании. Возможно, это обусловлено длительностью светового дня, подчеркнули эксперты. Впрочем, пока не известно, влияет ли фактор более длительного сна на здоровье.



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