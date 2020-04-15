Мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы

15.04.2020, 21:30, Новости дня

В восточном округе Москвы мужчина обстрелял прохожих из окна своей квартиры, один человек госпитализирован, сообщили в ГУ МВД по столице.

Около 19.30 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Окская 28, в ходе которого один из участников выстелил из оружия, информирует телеканал 360.

Пострадавший госпитализирован, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Telegram-канал 112 утверждает, что пострадал 40-летний мужчина.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, полицейским удалось штурмом взять квартиру стрелка. Он был сильно пьян. При нем найдено гладкоствольное ружье.

Позже в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что полиция задержала мужчину, стрелявшего на улице Окской. Уточняется, что он ранил соседа по подъезду, передает РИА «Новости».

«Подозреваемый задержан и доставлен в территориальный отдел МВД для разбирательства, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе.

12 апреля похожий инцидент случился на улице Воронцовские пруды – там мужчина открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов.