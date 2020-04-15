Ирина Дубцова рассказала о проблемах со здоровьем у неё и сына

15.04.2020, 21:30, Разное

Популярная певица Ирина Дубцова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем у неё и её сына. Подписчики знаменитости проявили солидарность со своей любимицей.

В свое время Ирина Дубцова призналась в Сети о том, что является аллергиком и испытывает проблемы, связанные с заболеванием астмой. Более того, такой же недуг по наследству передался и её сыну, 14-летнему Артему. Болезненную аллергию певица испытывает на цветение берёз, которых в РФ довольно много. В прежние годы на непростой для себя период артистка вместе с сыном отправлялась отдыхать за границу, где и “пережидала” проблемные дни. Однако мировая пандемия коронавируса в этом году нарушила жизненные устои исполнительницы.

Впрочем, погодная ситуация в РФ смогла немного помочь Дубцовой – в месте, где она находится сейчас на карантине, пошел снег и засыпал все берёзы. Поп-звезда выложила в своем микроблоге видео заснеженных деревьев и выразила надежду, что опасные для неё березовые серёжки замерзнут и станут сосульками, которые сможет сорвать ветер, а появившийся затем ливень смоет атрибуты цветения в канализацию.

Выяснилось, среди подписчиков исполнительницы оказалось довольно много людей, испытывающих сходные с Ириной Дубцовой проблемы со здоровьем. Все они выразили солидарность с певицей в её желаниях. “Полностью согласна”, – написала в комментариях одна из таких подписчиц.