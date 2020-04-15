 

Биолог Александр Панчин ответит на вопросы Медпортала про COVID, “фуфломицины” и многое другое

15.04.2020, 21:25, Разное

Поговорим о том, почему некоторые врачи считают вирус не опасным, кому из источников можно доверять, а кому не стоит, можно ли помочь своему иммунитету в условиях эпидемии и как избежать «фуфломицинов». Задавайте свои вопросы в комментариях к посту в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, а также в прямом эфире!

 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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