Биолог Александр Панчин ответит на вопросы Медпортала про COVID, “фуфломицины” и многое другое

15.04.2020, 21:25, Разное

Поговорим о том, почему некоторые врачи считают вирус не опасным, кому из источников можно доверять, а кому не стоит, можно ли помочь своему иммунитету в условиях эпидемии и как избежать «фуфломицинов». Задавайте свои вопросы в комментариях к посту в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, а также в прямом эфире!

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!