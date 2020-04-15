Глава CDC: некоторые штаты могут быть готовы к отмене ограничений 1 мая

15.04.2020, 21:25, Новости дня

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил в среду, что 19 или 20 американских штатов столкнулись с коронавирусом в ограниченном масштабе и что их губернаторы считают возможным снять ограничительные меры к обозначенной президентом Трампом дате – 1 мая.

«В стране есть ряд округов, где фактически не зафиксировано случаев заражения, несмотря на проведение анализов», – отметил Редфилд в эфире программы «Доброе утро, Америка» на канале ABC.

«Есть 19 или 20 штатов, в которых последствия носят весьма ограниченный характер. Так что я думаю, что мы увидим некоторые штаты, губернаторы которых считают, что они готовы. Мы будем оказывать им содействие», – добавил он.

Президент Трамп в понедельник вечером сообщил, что скоро будет готов план прекращения карантинного режима, из-за которого миллионы американцев оказались без работы, а в некоторых частях страны восстановление экономической деятельности может начаться и до 1 мая.

По словам президента, приблизительно 20 штатов «находятся в очень хорошем состоянии» и могут вернуться в нормальный режим довольно скоро.

В ходе брифинга рабочей группы по борьбе с коронавирусом Трамп выступил с критикой в адрес Всемирной организации здравоохранения и заявил, что США временно прекратят ее финансирование.

Редфилд напрямую не ответил на вопрос о решении президента, но отметил, что CDC и ВОЗ обладают давней историей сотрудничества в решении глобальных проблем в сфере здравоохранения.

«У нас сложились очень продуктивные отношения, – отметил он. – И они сохраняются».

CDC и Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям представили совместную стратегию открытия некоторых регионов страны в рамках усилий Белого дома, направленных на то, чтобы как можно скорее вернуть американцев к работе, сообщает Washington Post.

План предусматривает три стадии: национальная информационная кампания и оценка готовности населения до 1 мая, увеличение финансирования и производства тестов и защитной экипировки до 15 мая, а затем постепенное открытие регионов в зависимости от существующих там условий.

В плане уточняется, что некоторые меры сдерживания должны остаться в силе, а более мягкие меры допустимы лишь в тех местах, где не было крупных вспышек вируса, пишет Post.

Авторы документа предупреждают: «Модели свидетельствуют, что 30-дневный режим изоляции с последующим снятием всех сдерживающих мер в течение 180 дней приводит к масштабному повторному всплеску. Некоторый уровень сдерживающих мер необходимо будет поддерживать до тех пор, пока не будет найдена вакцина или не выработается групповой иммунитет».

По словам Редфилда, такие меры, как социальное диистанцирование, вероятно, придется оставить в силе до появления вакцины и лекарств от коронавируса.

«Я действительно считаю, что нужно будет в некоторой степени продолжать социальное дистанцирование, что сыграет ключевую роль в нашей стратегии в будущем», – отметил глава CDC.