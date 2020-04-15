Назван первый пациент с коронавирусом в России

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15.04.2020, 21:18, Разное

Академик РАН Александр Чучалин рассказал, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России. По его словам, первым инфекцию подхватил мужчина средних лет, прилетевший из Милана.

“Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение”, – заявил Александр Чучалин в интервью порталу “Православие.ру”.

Специалист добавил, что мужчина также стал первым, кто вылечился от коронавируса. Однако пациент успел заразить своих пожилых родителей – его отца подключили к аппарату ИВЛ, уточняет URA.ru.



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