 

Возле подмосковного кладбища нашли труп

15.04.2020, 21:18, Разное

В городе Дмитров Московской области местные жители обнаружили тело мужчины средних лет. Труп лежал возле тропинки, ведущей к Старовнуковскому кладбищу.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не было найдено. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, а также обстоятельства его гибели, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции

24.03 / В РФ могут использовать косметику для дезинфекции

14.03 / Мнение: В США введен режим ЧС

07.02 / Составлен ТОП-5 абсолютно новых электромобилей 2020 года

10.04 / Самбурская причислила Муцениеце к “разведенкам”, пиарящимся на собственных проблемах

20.03 / Власти Подмосковья рекомендовали временно закрыть кинотеатры в торговых центрах

13.04 / Ситуация стремительно ухудшается: новое заявление Путина по коронавирусу

23.02 / Наука: Могут ли животные предсказывать землетрясения

06.03 / Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию из-за коронавируса

18.03 / Что произошло за ночь 18 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска