Мнение: Если вы хотите вести себя как наш враг, то мы будем относиться к вам как к нашему врагу

15.04.2020, 21:16, Разное

Турецкий взгляд на нефтяную войну между Саудовской Аравией и РФ.

В последние несколько лет Россия и Саудовская Аравия беспрецедентным образом активизировали свои усилия по сближению. Наследный принц Мухаммед бин Салман (МБС) посетил Россию в мае 2017 года, проложив путь к королю Салману для встречи с Путиным в Москве в октябре того же года. Этот первый в истории визит саудовского монарха в Россию был назван историческим событием в российских и саудовских СМИ. Москва развернула красную ковровую дорожку для короля Салмана, и многие эксперты надеялись, что этот визит откроет новую историческую главу в отношениях между двумя странами, поскольку Эр-Рияд ранее обещал инвестировать миллиарды долларов в Россию, в том числе 10 миллиардов долларов в Российский фонд прямых инвестиций.

Такое представление приобрело популярность позже, в ноябре 2018 года, после нашумевшего приветствия в стиле ”Дай пять” между наследным принцем Саудовской Аравии и российским президентом Путиным во время встречи G-20, произошедшего на фоне международной изоляции МБС в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Визит Путина в Королевство в октябре 2019 года и нефтяная сделка в декабре того же года создали впечатление, что отношения между Саудовской Аравией и Россией находятся в прекрасном состоянии. Однако вскоре после этого россияне осознали, что саудовцы много обещали, но мало что дали. “Священный нефтяной альянс” между MБС и Путиным, который помог обеим сторонам увеличить свои энергетические доходы и создал связь между двумя мужчинами, вскоре пробил дыру в саудовско-российском союзе.

С 2016 года нефть стала ядром углубляющихся саудовско-российских отношений. Эр-Рияд и Москва, под эгидой ОПЕК+, координируют свою деятельность для стабилизации рынка нефти и поддержания цен на нефть на выгодных уровнях. В декабре 2019 года министр нефти Саудовской Аравии предполагал, что сделка ОПЕК по ограничению добычи нефти с союзниками, не входящими в ОПЕК, включая Россию, выдержит испытание временем и будет оставаться в силе «до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Три месяца спустя Эр-Рияд и Москва вели друг с другом нефтяную войну, что привело к самому резкому за, примерно за два десятилетия, падению цен на нефть.

На прошлой неделе две нефтяные сверхдержавы обменялись обвинениями относительно того, на ком лежит ответственность за текущую ситуацию. Президент России Путин обвинил Саудовскую Аравию в выходе из соглашения с ОПЕК + и подталкивании цен ниже 40 долларов за баррель, чтобы уничтожить своих конкурентов – добытчиков сланцевой нефти.

Саудовская Аравия ответила двумя заявлениями – министра иностранных дел Фейсала бин Фархана и министра нефти принца Абдула Азиза бин Салмана, оба отвергли российские обвинения, подчеркнув, что Москва отказалась от соглашения с ОПЕК+, в то время когда Королевство и другие 22 страны пытались убедить её ещё больше сократить добычу.

Нефтяная война, на фоне глобальной пандемии коронавируса, разгорелась из-за саудовского запроса на встрече ОПЕК+ провести более глубокие сокращения добычи нефти (до 1,5 млн б/сут). Россия не согласилась на такое сокращение, что привело к отказу от давнего соглашения между двумя сторонами и наводнению рынка саудовской нефтью, что , в свою очередь, вынудило Москву, под давлением низких цен, согласиться на запрос. В такой ситуации можно задаться вопросом, почему такие разногласия вызвали нефтяную войну между двумя, как предполагалось в недавнем прошлом, лучшими друзьями.

Как сказал представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев : «Если вы всегда уступаете партнерам, вы уже не партнеры. Это называется как-то по другому. Когда саудовцы попросили Россию внести свой вклад в новые, более глубокие сокращения, Москва подсчитала, что Эр-Рияд пытается оказать США услугу за счет России, потому что более глубокие сокращения усложнят ее позицию по отношению к нескольким игрокам, когда речь заходит о долях на рынке, и расширят возможности американских сланцевых нефтяных компаний, принося им больше дохода, опять же за счет Москвы.

Вот почему, когда саудовцы решили залить рынок нефтью, Россия, похоже, не особо возражала против саудовской игры.

Саудовцы думали, что они могут выйти из нефтяной войны победителями, поскольку они могут выдать дополнительные два миллиона баррелей в сутки по сравнению с российской мощностью в несколько сотен тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, Россия знала, что Эр-Рияд не может использовать этот рычаг в течение длительного времени, потому что объемы добываемой нефти приближаются к пределам вместимости мировых хранилищ и когда это произойдет, это заставит Эр-Рияд сократить производство, не имея возможности принудить Москву к принятию их условий.

С точки зрения русских, когда саудиты решили начать нефтяную войну, они выстрелили в ногу и себе и своим американским друзьям. Если саудовцы прекратят войну сейчас, то от того что КСА вылило на рынок немного нефти, никакого убытка русским не будет, а американские сланцевые компании уже потеряли прибыль и доли рынка. Мы вернемся к исходной точке, только с Россией в лучшем положении, чем она была изначально.

Однако если саудовцы захотят вести переговоры, то Россия будет настаивать на включении США в любое ожидаемое сокращение добычи нефти. Сделать это было бы огромной победой для Москвы. Эр-Рияд не достигнет ничего, кроме нанесения вреда себе и своему союзнику, в конечном итоге помогая Москве достичь своих целей.

Но если саудиты решат продолжить нефтяную войну, многие нефтедобывающие страны были бы обозлены на Эр-Рияд, потому что они не такие крупные производители, как он, и у них нет таких больших валютных резервов, чтобы компенсировать огромную разницу в ценах. Более того, нефтяная война не только убьет добычу сланцевой нефти в США, но и поставит под угрозу шансы Дональда Трампа на переизбрание на пост президента США. Это означает, что русские могут спокойно сидеть сложа руки и наблюдать, как Саудовская Аравия разрушает свои отношения с США и теряет своего единственного союзника на Западе.

Другими словами, игра Саудовской Аравии ставит Москву в более выгодную позицию не только по отношению к США, но и в российско-саудовских отношениях. С 2017 года саудовцы пытаются использовать свои отношения с Россией как защиту от непредсказуемости администрации США; однако после нефтяной войны они рискуют потерять обоих

После последней встречи ОПЕК и внеочередной встречи министров энергетики стран G20 10 апреля все указывает на то, что мы движемся ко второму сценарию. Однако Мексика отказалась сокращать 400 тыс. б/с, что подводит нас к третьему сценарию. Ряд сенаторов-республиканцев в США в ответ угрожали Саудовской Аравии, что «Вашингтон сократит военную помощь, если Королевство не сократит объемы производства, и не прекратит ценовую войну». Некоторые другие, такие как сенатор Кевин Крамер, сказали, что «следующие шаги Саудовской Аравии определят, будем ли мы спасать наше стратегическое партнерство». А сенатор Тед Круз пошел еще дальше, пригрозив Королевству: «Если вы хотите вести себя как наш враг, то мы будем относиться к вам как к нашему врагу».

С другой стороны, влияние нефтяной войны на саудовскую внешнюю политику очевидно. Чувствуя боль от низких цен на нефть и высоких затрат на свои региональные приключения, саудиты, похоже, сейчас стеснены как никогда. Их приоритеты смещаются, и из-за пандемии и нефтяной войны им необходимо вложить много денег на внутренней арене. На прошлой неделе Эр-Рияд решил объявить об одностороннем прекращении огня в Йемене .

Если Саудовская Аравия продолжит бросать вызов России, Москва может осложнить ей и без того сложную ситуацию с Ираном, Сирией, Ливией и даже в Йемене.

Д-р. Али Хуссейн Бакыр

http://perevodika.ru/articles/1208620.html – цинк

PS. Стоит делать поправку, что Турция сейчас в плохих отношениях с Саудовской Аравией, что обуславливает антисаудовский характер статьи и славословия в адрес РФ.

Разумеется, в Анкаре не отказались бы увидеть ввод санкций США против Эр-Рияда и заморозку программ поставки оружия. Но пока что до этого не дошло.

Ключевым параметром сделки ОПЕК+ будет как раз то, насколько США вовлечены в сделку, насколько они сократят свою добычу и будут ли они выполнять свои обязательства. Если США достигнув передышки уже летом начнут профанировать сделку, то ожидаемого включения США в договоренности ОПЕК на практике не произойдет – ни фактически (в силу нежелания США выполнять свои обязательства), ни юридически (в силу того, что законы США запрещают картельные договоренности с ОПЕК, поэтому их и пытаются обойти задейстовуя законодательство отдельных штатов). При таком раскладе все это приведет к возобнволению ценовой войны и снова поставить вопрос об издержках, которые понесли Саудовская Аравия и РФ добиваясь своих целей в нефтяной войне.

Примечательно, но даже после достижения сделки, нефть все равно продолжила дешеветь, так как на рынке сложился колоссальный переизбыток. Классический кризис перепроизводства.

Ввиду этого уже вовсю идут разговоры, что снижение на 10-15 млн. баррелей в сутки недостаточно, надо снижать на 20+ млн. баррелей. Но за чей счет будет последующее снижение? Разумеется, оно может происходить естественным путем за счет банкротства части сланцевых компаний в США сворачивающих добычу по естественным причинам и это будет еще относительно управляемый процесс. Более серьезное падение цены может потребовать новой сделки, где договориться будет еще сложнее.