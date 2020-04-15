 

В Москве анонсировали автоматическую проверку пропусков в транспорте через карты «Тройка»

15.04.2020, 21:15, Разное

Мэрия Москвы переведет проверки пропусков в транспорте в автоматический режим для избежания повторных очередей. Это будет делаться через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту, рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

До его вступления в силу (точная дата пока не называется) проверки в транспорте будут проводить контролеры, а не полицейские. «Проверки — выборочные, но они будут», — отметили в департаменте.

Электронный пропуск для поездок по городу как в общественном транспорте, так и на личных автомобилях в Москве стал обязательным с 15 апреля. Сотрудники ГИБДД сегодня требовали его на всех въездах в город, а полицейские также — на всех входах в метро. Это привело к многочисленным пробкам и очередям.

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Источник: Новая газета



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