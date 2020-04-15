Мнение: Письмо: “Не нравится его Тиндер”

15.04.2020, 21:10, Разное

В это письме хорошо заметно, как влияет гендерная разница на соотношение сил в поле.

fromitwithlove

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог больше года. Надеюсь, мне повезёт услышать ваш объективный взгляд на мою ситуацию. Щипцов у меня куча, но я их сама редко вижу.

Мне 26, у меня хорошая работа, которая мне нравится и приносит неплохой доход, симпатичная внешность и фигура, сейчас, во времена самоизоляции, наша компания работает удалённо, в зал я не хожу, но делаю дома упражнения, чтобы не расслабляться. Хозяйка из меня посредственная, поэтому использую время, которое раньше тратилось на дорогу в офис, на эксперименты с новыми рецептами или уборку. Дома стало намного приятнее, а блюда иногда даже вкусные)

Мой коллега П. на несколько лет старше, обаятельный и умный, с классным чувством юмора, интересной внешностью и большим количеством друзей. Пришёл в наш офис чуть больше года назад.

(Допустим, у них равные ОЗ. Он постарше, был женат, есть ребенок, она без детей и часики не слишком тикают пока. Его любовная ОЗ явно лучше, но в целом будем считать, что ОЗ равны)

История с ним началась год назад, на офисной вылазке мы напились, он позвал продолжать у него, проснулась с ним в одной постели. Было видно что он мне нравится, поэтому он меня позвал. Как потом я узнала, это его стандартный метод знакомства с дамами на ночь. Коллеги знали, что я осталась у него и я попросила сделать вид, что мы просто с ним круто сдружились. Мне было стыдно, что меня сняли в баре, такого со мной раньше не бывало.

(Они напились и переспали. Для него это расширение территории, для нее потеря, при прочих равных, то есть при одинаковой симпатии. Понятно почему? Она это примерно осознает, только выводы делает неверные)

Пару месяцев мы «дружили», своё минусовое положение я понимала и не бунтовала. Потом на следующем корпоративе летом мы всем офисом продолжили у него и я опять осталась.

(Она считает, что хорошая рефлексия значимости – это покорно соглашаться на предложенные условия. На самом деле рефлексия для того и нужна, чтобы держаться от невыгодных условий подальше. Но она не удержалась. И еще она пару месяцев ждала от него компенсации. Какой, кто понимает? Вот это ее “не бунтовала” – о том, что хотелось бы бунтовать. От ожиданий СЗ его подросла, хотя изначально их СЗ была примерно равная. Вот это гендер + корона Сокровища. Кто объяснит?)

Много разного было тем летом, ходили в кино, тусить вместе, на работе постоянно курили и обедали вдвоём, мои ночевки стали не регулярными, но достаточно частыми. Когда я была в отпуске, то ничего ему не писала, он мне написал сам, спустя 4 дня, о том, что соскучился и что он этому удивлён.

(Ну вот растет дисбаланс. Она ночует у него в формате секс-онли, он ей вместо шара кидает, что удивлен своим неравнодушием к ней, она кладет это в шкатулку. То есть корона Сокровища у нее тут сменилась на корону равенства. И под ней динамичней растет дисбаланс. Опишите смену корон и почему это произошло?)

Потом общались каждый день, в основном, по его инициативе.

(Инициативу его она тоже кладет в шкатулку. Более того, ждет с щипцами, не делая шаги, и кладет в шкатулку. Здесь корона равенства уже во всей красе)

Как-то позвал меня с друзьями на выезд, я спросила в каком качестве, он ответил «как друг», я сказала что с друзьями не сплю и ехать в качестве очередной Тиндер-подружки не хочу. Состоялся разговор, в котором он напомнил мне свои слова после нашего первого раза, я тогда спросила позвонил бы он, а он сказал «нет. мне не нужны отношения». По итогу он сказал, что после жены отношений не хочет, не хочет ответственности и свободным быть нравится. Что отношения это обязанность проводить время и прочее, а он не хочет вести себя по-свински. Ария жука.

(Ария Жука всегда исполняется в ответ на щипцы, до арии Жука используются шланги. Но она не видит своих непрерывных щипцов. Она как бы согласилась на дружбу+секс, но все время выдавливает из него и вытягивает любовную динамику. Он отбрыкивается достаточно жестко)

Я сказала, что значит мы перестаём спать, тогда у меня не будет ревности к тиндеру и прочее. Общались как кошка с собакой, но через несколько недель опять стали спать, потом съездили в другой город к общему другу, там жили вместе и проводили время как пара. По приезду опять все вернулось на уровень друзья+секс.

(Не помогли щипцы, она пустила в ход скалки. После скалок опять вернулась к щипцам)

Сейчас я вижу, что правда стала ему близкой, пусть и как друг, он делится со мной первой своими планами, спрашивает мнение по поводу чего-то, обсуждает со мной наших общих знакомых и ситуации. Но я не знаю, есть ли тут шанс все вывести в романтику. И главное, как мне обнаружить и убрать все щипцы. Иногда я вижу, что ему не хочется говорить или ещё что-то, сразу отстаю от него. И вообще стараюсь «не инициативничать» в короне.

(Ей кажется, что ее щипцы трудно обнаружить. Но у нее превратилось в щипцы все, руки, ноги, даже ее нос. Когда она смотрит на него, она щипцует взглядом. И то, что она “не инициативничает”, а ждет – это тоже щипцы. Корона Победительницы у нее тоже растет. Ей кажется, что они все ближе и вот-вот отношения перейдут в романтику)

Я уже знакома с его сыном от первого брака, с его друзьями, почти каждую неделю мы проводим вечера вместе в баре или у него. Вижу, что они хорошо ко мне относятся и им интересно со мной общаться, что меня очень радует. Они интересные и крутые ребята и я знаю, как П. важны его друзья. Мне приятно осознавать, что он при них не стесняется меня целовать/обнимать и называть ласковым прозвищем. Не понимаю, шкатулочка это или реальный признак моей значимости.

(Не будь гендерной разницы и ее щипцов, можно было бы делать вид, что их обоих устраивает формат. Но если снять корону равенства, ей будет понятно, что все друзья в курсе, что она пытается его завоевать изо всех сил и затащить в отношения, а он держит ее на удобной дистанции. Это понятно всем, это очевидно ему, она и сама это не скрывает. Но под короной ей кажется, что у них хорошая динамика. При этом она все время щипцует его, потому что динамика на самом деле кажется ей плохой)

Когда начался карантин я подумала, что «все». Я живу за городом и теперь он не будет меня видеть, как следствие не будет хотеть, и наши отношения станут чисто дружескими.

(Это вот типичная Победительница. Она думает, что ее хотят только когда видят, поэтому надо почаще и побольше маячить со своими щипцами перед носом. Ей кажется, что если все время маячить, то значимость растет, а не наоборот)

Мне было немного грустно, думала о том, что он найдёт себе в тиндере кого поближе и все закончится. Но сделать в этой ситуации я ничего не могла. Через неделю самоизоляции мы общались по работе и он спросила о моих планах на выходные, сказал что хочет меня забрать. У меня уже была договоренность с родственниками и я не могла, согласилась только на один вечер. Он заехал за мной с друзьями и мы поехали к нему.

(Вот из-за таких наш карантин до конца лета не закончится, он все время тусят, обходя все распоряжения, и заражают других)

За вечер до его приезда у нас была переписка, интимная, он говорил как соскучился и что хочет забрать меня пораньше, я ответила что ему ещё надоест, а он сказал, что вряд ли надоест, что «даже думал рискнуть и остаться со мной на неделю», я обалдела и подшутила над ним, что надо меньше пить.

(Она обалдела, что он выбрал ее как меньшее из зол на карантине. Сидеть одному в четырех стенах или иметь хоть какую-то девушку рядом – перспективы равного характера. Но ей кажется, что это огромный шар и она даже не верит, что он всерьез)

Он сделал вид что обиделся, но мы продолжили шутить, все было ок. Потом я ему сказала, что мне было приятно предложение, но я не могла согласиться, ведь «у меня есть кот». На самом деле, я пришла в ужас от ситуации, сразу представила, что он пожалеет через пару дней, что позвал или что я ему надоем, а он в силу порядочности будет терпеть. Такого я точно не хочу. Потом он меня опять позвал к нему, мы всей командой немного пили, поэтому он предложил заплатить мне за такси. Я решила сначала заехать к подруге, поэтому оплатила сама, но деньги он мне потом кинул.

(Подумав, он и сам отказался от перспективы жить с ней неделю)

Мы сидели опять с его друзьями и как-то его друг завёл разговор об отношениях. Все уже были нетрезвые и этот парень пристал с вопросом люблю ли я П. Я сначала отшучивалась, потом сказала что «да». Кажется, это понравилось П. Друг стал шутить, что у него аж грудь колесом от важности.

(Они то и дело тусят на карантине. Народ, ну что это? А по поводу ее гордости, что П. было приятно – это демпинг во всей красе. Друг и так в курсе, что она бегает за П., но хотел публичного признания. И автор наша рада, что ее хотя бы не обругали, а позволили признаться в любви прилюдно. Видите инфляцию при дисблансе в большой короне Победительницы?)

До этого иногда во время секса я ему что-то такое говорила, как мне с ним нравится, какой он классный и что я его люблю. Мне казалось, что в такие моменты это не щипцы, так как в эти моменты он точно открыт ко мне. Я всегда стараюсь сделать все для удовольствия партнера, мне это даже больше в кайф чем мои ощущения. Но я не уверена, что стоит такое говорить.

(Она рада делать ему приятное. Тогда можно стать ему рабыней, ему будет приятно скорее всего. Хоть он и не печорин, но и не онегин, так что примет ее рабство нормально скорее всего)

В целом, за все это время я узнала от него что «внутри у него пусто и он никого любить не будет», что спит он только со мной уже долго (уточнила как-то накануне похода к врачу, мол «не нужно ли мне готовиться к сюрпризам». Щипцы?), что в тиндере никому не пишет (он полез меня обнимать, я увернулась, он спросил «тебе не нравится моя борода?», я сказала, что мне не нравится его Тиндер. Наверное, тоже щипцы)

(Она сомневается, не щипцы ли это. Это не только щипцы, но и слив)

Он говорил, что ему нравится со мной просто спать, что ему очень нравится секс со мной, что ему интересно со мной общаться. Часто он это говорил в ответ на мои слова, наверное, под щипцами внутренними.

(Внутренними! Когда изо всех мест у нее торчат щипцы внешние. Хотя говорить девушке ласковые слова – это вообще-то самый минимум для секса. Если и этого нет, тогда я не знаю даже что это за секс. Это ведь даже проституткам говорят)

Когда мы спим он всегда меня обнимает, просит обнимать его, целует в макушку и спинку. Из всего я могу сделать вывод, что я ему нравлюсь, но недостаточно, а вырастить значимость не убирая щипцов невозможно, это я точно понимаю.

(Растительница значимости, Победительница. Осталось только придумать, как убрать видимые щипцы и растить значимость невидимыми щипцами)

Я надеюсь, здесь есть что-то достойное разбора.

(У нее даже здесь шкатулка. Как будто я разбираю только достойные письма, хотя я разные разбираю)

Спасибо, за ваш труд и знания, которыми вы здесь делитесь!