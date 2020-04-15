На Алтае считают, что мумия Принцесса Укока защищает край от коронавируса

15.04.2020, 21:09, Разное

На Алтае сделали предположение, по какой причине край до сих пор не тронут COVID-19. По мнению местных жителей и депутата Ержаната Бегенова, защиту от коронавируса обеспечивает мумия Принцесса Укока.

В настоящий момент в России, как и в остальном мире, развивается эпидемия коронавируса. Медики констатируют, в стране болезнь уже в разной степени проявилась во всех субъектах федерации, и только на Алтае пока не зафиксировано ни одного случая. По словам народного избранника, этому феномену имеется объяснение. В регионе хранится древняя мумия, которая покровительствует краю и его жителям, а те в свою очередь дорожат реликвию и почитают её.

По словам чиновника, представляющего Госсобрание, когда Принцесса Укока была вывезена на экспозицию в Новосибирск, произошло землетрясение. Этого могло бы не случиться, останься артефакт в своей местности. Тем не менее, Ержанат Бегенов уверен, не только мумия положительно влияет на эпидемиологическую обстановку. Региональная администрация своевременно приняла карантинные меры, позволившие не допустить появление болезни на Алтае.

Известно, мумию, которую назвали Принцесса Укока, археологи обнаружили в 1993 году. Раскопки проводились на могильнике Ак-Алаха. Поверия гласят, что молодая жительница в древние времена исполняла роль охранника, наблюдая за вратами в подземный мир, охраняя землю от проникновения злых сил. После открытия артефакт отправили в Новосибирск, и это на протяжении долгих лет вызывало недовольство населения Алтая. Только в 2012 году экспонат вернули в родной край.